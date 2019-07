Umjetnički projekt Art park ostaje na Ribnjaku do kraja ljeta

Sredinom lipnja svoju ljetnu priču Art park je preselio na novu umjetničku adresu - u najljepšu hladovinu zagrebačkog parka Ribnjak. Nova se lokacija za projekt koji je protekle tri godine svojim djelovanjem i programom obilježio nekoć potpuno zapušteni parkić kod Tomićeve ulice, pokazala kao pun pogodak. Središnja livada, odmah uz dječji park na Ribnjaku, postala je umjetnička galerija na otvorenom koju je oslikalo devet hrvatskih umjetnika, ljetni raj za ljubitelje stolnog tenisa te mjesto gdje se uvijek može 'uloviti' dobar Dj session, besplatna radionica, filmska projekcija ili se samo lijeno izležavati za sunčanog dana. Upravo iz tog razloga organizatori Art parka odlučili su ostati na Ribnjaku sve do 8. rujna čime su posjetiteljima dali još puno razloga da ih nastave posjećivati u ovoj zelenoj oazi.

„Nakon iznimno uspješne revitalizacije parkića u Tomićevoj, uspjeli smo i na novoj lokaciji stvoriti tu jedinstvenu 'artparkovsku' atmosferu koju ljudi toliko vole te donijeti djelić ulične umjetnosti tamo gdje nije bio prisutan. Također, svojim programom dajemo posjetiteljima priliku da se u ovom divnom gradskom parku zadrže i malo duže od samo 'šetnje sa psom'. A tijekom same provedbe programa shvatili smo da na Ribnjaku imamo još nedovršenog posla te puno zidova koje možemo uljepšati, zato do 8. rujna očekujte još puno umjetničkih iznenađenja." - poručili su organizatori ovom prilikom.

Program na Ribnjaku nastavlja se već danas od 18 sati zagrijavanjem za Freemental festival dok će u petak, 19.7. od 17 sati, svi posjetitelji moći biti dio hvalevrijedne akcije Za more puno ribe! koju u sklopu projekta Fish Forward provodi WWF Adria čime želi povećati svijest kupaca i poslovnog sektora o važnosti odabira održivih proizvoda iz ribarstva. U sklopu popodnevnog druženja osmišljen je bogat tematski program koji uključuje radionice origamija, performans pjesnika Matka Abramića te veliku photo-point bojanku koju će djeca oslikavati uživo nakon čega će se posjetitelji moći i fotografirati s njom, a sve skupa bit će praćeno glazbom Dj Kune. Više o eventu pronađite ovdje.

Prema rezultatima Europske komisije, 41% procijenjenih ribljih stokova je prelovljeno, što doseže čak 88% ako promatramo samo Sredozemno more. Velike količine proizvoda iz ribarstva uvoze se kako bi se zadovoljila europska potražnja - uvoz pokriva oko 70% domaće potrošnje. Procjenjuje se da 50% uvoza morskih plodova u EU dolazi iz zemalja u razvoju. Prekomjerni izlov znatno pogađa zemlje u razvoju te prijeti opstanku 800 milijuna ljudi koji ovise o ribi kao izvoru hrane i prihoda.

Upravo iz tih razloga akcija Za more puno ribe! važan je glasnik tog problema, a Danijel Kanski iz WWF Adria tim je povodom poručio: „Bez obzira na to kupujete li domaće ili uvezene proizvode iz ribarstva, uvijek birajte održive izvore. Na taj način ćete pomoći morima i oceanima te omogućiti oporavak ribljih stokova. Također, olakšat ćete živote ljudima diljem svijeta koji ovise o ribi kao izvoru hrane i prihoda."

Kako bi olakšao odabir, WWF je pripremio vodič za kupnju održivih proizvoda iz ribarstva www.kojuribukupiti.org. Vodič također uključuje riblje recepte renomiranih europskih kuhara, kao i priče koje se kriju iza vašeg tanjura prilikom svakog odabira ribe koja se na njemu nalazi.

Subota, 20.7., u Art parku donosi još jednu radionicu In the Name of Plants u suradnji sa Dnevnom dozom biljaka, zatim popodnevni Buvljak te večernji jazz koncert benda Tinitus. Program se nastavlja svakodnevno od podne do 23 sata, sve do 8. rujna.