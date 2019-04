Francuski dermokozmetički brend La Roche-Posay predstavlja inovaciju u području beauty industrije - EFFACLAR SPOTSCAN aplikaciju koja pomoću umjetne inteligencije analizira kožu sklonu aknama.

Aplikacija je dostupna za hrvatsko tržište, a dizajnirana je kako bi omogućila stručan savjet svima koji pate od nepravilnosti kože lica što se, prema istraživanju, odnosi na 80 % tinejdžera i 40 % odraslih osoba diljem svijeta.

Inovativna aplikacija La Roche - Posaya temelji se na umjetnoj inteligenciji te znanstvenim podacima koji personaliziraju analizu akni, na temelju tisuća fotografija lica korisnika. Pruža točnu analizu, personalizirane savjete i omogućuje praćenje poboljšanja na koži tijekom godine.

Kako bi izradio čim točniji algoritam, La Roche-Posay okupio je dermatologe iz cijelog svijeta koji su analizirali više od 6500 fotografija muškaraca i žena koji predstavljaju razne tipove kože te jačinu izraženosti nepravilnosti na koži.

- Stvaranje EFFACLAR SPOTSCAN aplikacije značajan je pothvat. Tijekom dvije godine napravili smo šest verzija usluge i analizirali više od 6500 fotografija s pet dermatologa i tri kliničke istraživačke organizacije. Rezultat je usluga s velikom točnosti i pouzdanosti, izjavila je dr. Sophie Seite, znanstvena Direktorica La Roche-Posaya.

Kako aplikacija radi?

Kako biste analizirali svoju kožu i pronašli pravu njegu, potrebno je posjetiti stranicu hr.spotscan.com i snimiti fotografiju svoga lica. Na temelju te fotografije odmah se generiraju rezultati koji variraju na skali od nula do četiri.

Pri tom aplikacija preporučuje personaliziranu, adekvatnu njega za problematičnu kožu i konkretne savjete koji će pomoći smanjiti nepravilnosti. Ako je rezultat na skali od dva na više, EFFACLAR SPOTSCAN će preporučiti odlazak dermatologu, što je savjet koji ne treba zanemariti.

Effaclar Spotscan pruža i priliku za ponovnu provjeru kože kako bi se utvrdilo je li došlo do poboljšanja. šalje i notifikaciju za ponovnu provjeru kože kako bi utvrdila je li došlo do poboljšanja. Također, EFFACLAR SPOTSCAN u sebi sadržava mogućnost simulacije rezultata prije/poslije korištenja preporučene rutine njege kože.

Posvećenost inovacijama

EFFACLAR SPOTSCAN nastao je iz posvećenosti La Roche - Posaya da se korištenjem tehnologije svakom korisniku omogući da dobije točnu analizu, pravu informaciju i personalizirani savjet.

EFFACLAR SPOTSCAN predstavlja najvažniju inovaciju La Roche - Posaya na putu ljepote koji je započeo s My UV Patch aplikacijom koja educira potrošače o opasnosti UV zračenja i pomaže im da se odgovornije izlažu sunčevim zrakama.

- Svjesni smo kako je našim potrošačima, kad je zdravlje kože u pitanju, informacija moć. Putem SPOTSCAN aplikacije potrošačima dajemo informacije koje su im potrebne, ne samo kako bi adresirali njihove probleme s kožom, nego i kako bismo spriječili da se oni uopće pojave, a sve to u suradnji s više od 90 tisuća dermatologa diljem svijeta, koji potvrđuju ekspertizu La Roche - Posaya i razumijevanje potreba naših korisnika, izjavila je Svjetlana Arh.

Aplikaciju isprobajte na hr.spotscan.com

Quality of life, anxiety prevalence, depression symptomatology and suicidal ideation among acne patients in Lithuania. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017 Jul 14, Lukaviciute L, Navickas P, Navickas A.