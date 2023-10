Uber daruje studentima 50 posto popusta na vožnje povodom nove akademske godine

Nakon uspješnih rezultata tijekom turističke sezone, gdje je Uber zabilježio rast vožnji od 55 posto tijekom ljetnih mjeseci u usporedbi s istim razdobljem lani, kao omiljenu opciju prijevoza u Hrvatskoj Uber koriste i studenti. Naime, prošle se akademske godine u listopadu broj vožnji Uberom za odlazak na fakultete u Zagrebu povećao za više od 25 posto u odnosu na rujan 2022.

"Velik broj naših korisnika su upravo mladi i ovom aktivacijom im želimo zahvaliti na povjerenju koje nam pružaju iz godine u godinu. Želimo im uspješnu akademsku godinu, a Uber će se pobrinuti da na svoje fakultete stignu sigurno i na vrijeme", istaknula je Morena Šimatić, generalna menadžerica Ubera u Hrvatskoj.

Podaci pokazuju da studenti Ekonomskog, Medicinskog, Prirodoslovno-matematičkog i Fakulteta elektrotehnike i računarstva najčešće koriste Uber za odlazak na predavanja, pri čemu studenti Ekonomskog uverljivo najviše koriste Uber, a iza njih su izjednačeni FER i Medicinski fakultet. Također, četvrtak i petak su napopularniji dani za korištenje Ubera prilikom odlaska na fakultete, a osim studenata iz Hrvatske, za dolazak na fakultet Uber u Zagrebu najčešće koriste studenti iz Austrije, Velike Britanije, Njemačke, Poljske i Belgije.

Popust na vožnje za studente

Kako bi ostvarili svoj popust, potrebno je ući u Uber aplikaciju i u donjem izborniku odabrati "Račun" ("Account"), zatim "Novčanik" ("Wallet"), skrolati do sekcije "Promocije" ("Promotions") i u "Dodaj promotivni kod" ("Add promo code") upisati: BACK2UNI. Kod od 50 posto popusta, uz maksimalnu vrijednost do tri eura, vrijedi od 2. do 8. kolovoza 2023. godine za vožnje do i od fakulteta u Zagrebu.