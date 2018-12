U Tunelu Grič otvoren četvrti Muzej realnosti

U Tunelu Grič ove je subote otvoreno četvrto izdanje UNICEF-ova Muzeja realnosti. Zagreb je tako postao bogatiji za jedinstveni prolaz kroz stvarnost djetinjstva u kojem svatko od 1. do 11. prosinca može upaliti svjetlo i biti dio pozitivne promjene za djecu iz Hrvatske i cijelog svijeta.

Tijekom 11 dana u Tunelu Grič virtualna stvarnost, „živi eksponati" i instalacije približit će nam različite doživljaje obiteljske stvarnosti života djece u Hrvatskoj i svijetu. Šetnjom kroz tunel stvarnosti posjetitelji će se moći upoznati s običnim i neobičnim obiteljskim pričama iz najvećeg obiteljskog albuma na svijetu, 45 metara dugog Albuma beskonačne obitelji, te doznati što je zajedničko obiteljima iz Kaštela i Bangladeša. U sklopu eksponata Dnevni boravak moći će doživjeti, pogledati i poslušati obitelj te iz prve ruke saznati sve o udomiteljstvu, a u zatvorenom rukavcu Tunela impresivan eksponat podsjetit će ih na stvarnost 554 djevojčica i dječaka koji odrastaju u institucijama i čekaju obitelj. Svaki posjetitelj Muzeja realnosti dobit će priliku i sam biti dio promjene, upaliti svjetlo u tunelu i kući ponijeti podsjetnik da najvrjednija stvar na svijetu - nije stvar.

Ovogodišnji Muzej realnosti otvorile su Đurđica Ivković, v.d. predstojnice Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Marija Pletikosa, državna tajnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Mirna Medaković Stepinac, koja je u sklopu otvorenja proglašena novom UNICEF-ovom ambasadoricom dobre volje u Hrvatskoj.

Nakon višegodišnje podrške UNICEF-ovim aktivnostima za djecu, Mirna Medaković Stepinac pridružila se obitelji ambasadora dobre volje koji zagovaraju prava djece u suradnji s UNICEF-om širom svijeta. Od podrške djeci u poplavljenim područjima do promicanja čitanja u najranijoj dobi, Mirna Medaković Stepinac svojim je angažmanom doprinijela širenju poruka o važnosti brige za djecu.

„Biti UNICEF-ova ambasadorica dobre volje za mene predstavlja iznimnu čast i veliku odgovornost. Odgovornost prema djevojčicama i dječacima čiji se glas često ne čuje dovoljno glasno. Trudit ću se govoriti o teškoćama i izazovima s kojima se suočavaju jer čvrsto vjerujem da svako dijete zaslužuje pravednu šansu. Nadam se da ću biti i glas roditelja jer odgoj i briga o djeci nije nimalo lagan posao, ali je najvažniji, te roditelji imaju pravo na podršku cijelog društva", kazala je Mirna Medaković Stepinac povodom proglašenja.

Postav Muzeja realnosti moguće je razgledati u Tunelu Grič u Zagrebu od subote 1., do utorka, 11. prosinca. Na dan otvorenja u subotu radno vrijeme Muzeja je od 12 do 22 sata, dok su preostale dane vrata Muzeja otvorena od 9 do 22 sata. Ulaz je slobodan za sve posjetitelje.

Muzej realnosti 2018. održava se u sklopu Adventa u Zagrebu, u suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba. Sponzori Muzeja realnosti su IKEA, Monri Payments i Bauhaus.