Trumpov adut u igri oko opoziva

Čekate li na Papu?" šaljivo dobacuje kolega koji staje u red u kojem stoje novinari akreditirani za izvještavanje iz američkog Kongresa. Red nije za sjednicu nego za ulazak u prostoriju u koju ih je na božićni prijem pozvala Nancy Pelosi. Sve je na neki način i ličilo na prijem kod Pape. Novinari su strpljivo čekali dok se predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi, inače najveća Trumpova protivnica, pojedinačno pozdravljala i razgovarala s novinarima.

Demokrati trezveno i spretno upravljaju frakcijom u olujnim, ako ne i povijesnim vremenima. Ova stranka je pokrenula proces opoziva američkog predsjednika. Sada je pripremljena i optužnica. Uz ozbiljne izraze lica i odlučnim tonom Nancy Pelosi i predsjednici nadležnog odbora, Adam Schiff i Jerrold Nadler, pred okupljenim novinarima su izjavili kako imaju dokaze za predsjednikovu zloupotrebu položaja u aferi „Ukrajina" i ometanju rada Kongresa.

Poklon za predsjednika

Samo sat vremena kasnije Nancy Pelosi se ponovo pojavila pred kamerama. Njena poruka je tada bila pomirujuća. Nakon dugotrajnog spora s Republikancima, Demokrati su sada spremni dati zeleno svjetlo za trgovinski sporazum koji je Trumpova vlada dogovorila s Meksikom i Kanadom. Tako se želi povećati zaštita američkih radnika. Istog dana, kada su Demokrati predstavile optužnicu protiv Donalda Trumpa, oni su američkom predsjedniku poklonili i veliku političku pobjedu.

Trump kao kultna figura

Trumpovi skupovi podsjećaju na rock koncert. Fanovi od ranih jutarnjih sati stoje pred mjestom njegovog nastupa. Mnogi nose kape s natpisom "Make America Great Again" ili kostime vlastite izrade. U arenama i koncertnim halama ih dočekuje vrlo glasna pop ili rock muzika. Tu si i „predgrupe", Trumpov sin Don Jr. li druge lokalne političke veličine.

Raspoloženje dostiže vrhunac kada se na pozornici pojavi Donald Trump. Dok njihova zvijezda negativno i s podsmjehom govori o Demokratima ili protiv migranata, publika frenetično uzvikuje: "We love you!"

Autogol?

Za pretpostaviti je da je Nancy Pelosi mogla predvidjeti kako će Trump reagirati na kompromis. Međutim, njoj je očito bilo važno da Amerikancima demonstrira kako Demokrati bez obzira na proces opoziva predsjednika, ostaju spremni za rad i kompromise koji su u interesu američkih radnika. Vjerojatno je mislila i na demokratske kongresmene u Trumpovim utvrdama na izborima 2020. godine koji predsjedniku ne smiju samo pokazivati otpor. Njihova politička kalkulacija bi za Demokrate mogla na kraju značiti čisti autogol.

Očekuje se da će Predstavnički dom sljedećih tjedana glasati o točkama optužnice. Većina protiv Donalda Trumpa ovdje je gotovo sigurna. No, kao što je poznato, to je samo prva faza. Nakon toga slijedi proces u Senatu u kojem Republikanci imaju većinu. Donald Trump to s nestrpljenjem očekuje.

Prljava borba

On što Trump ima pred očima je prljavi montirani proces protiv njegovih protivnika. On želi da na klupi za svjedoke ne sjedi on nego oni koji su ka optužili kao i mnoge sporedne političke figure. Na primjer Hunter Biden, sin Joea Bidena, kojeg Donald Trump optužuje za korupciju u Ukrajini. On nema nikakve direktne veze s procesom protiv predsjednika, ali Republikancima će pomoći kao svjedok da skrenu pozornost s Donalda Trumpa i istovremeno nanesu štetu mogućem predsjedničkom kandidatu Demokrata Joeu Bidenu.

No zasad nije jasno hoće li se to dogoditi. Čelnik republikanske većine u Senatu, Mitch McConnell, do sada se prilično protivio toj ideji. Iskustvo, međutim, pokazuje da Republikanci često popuštaju raspoloženju i željama svog predsjednika. Tada bi postupak opoziva na kraju mogao koristiti, a ne naštetiti Donaldu Trumpu. U Trumpovoj eri je sve moguće.