Tri savjeta za savršen Halloween filmski maraton za cijelu obitelj

Noć vještica idealno je vrijeme za filmski maraton za cijelu obitelj prepun smijeha i laganog straha. Umjesto klasičnih zabava i maskiranja, ove godine možete organizirati tematsku večer uz najdraže horor-komedije i stvoriti savršenu Halloween atmosferu u svom domu. Uz nekoliko jednostavnih koraka možete uživati u filmskom iskustvu koje će oduševiti sve članove obitelji.

1. Odabir filmova - strah s dozom smijeha

Prvi korak svakog filmskog maratona je odabir filmova. Za obiteljsku Halloween filmsku večer preporučamo kombinaciju klasika koji spajaju strah i komediju - Tim Burtonov Bubimir i filmski klasik Gremlini savršeni su za ovu priliku.

Bubimir, kultni klasik iz svijeta Tima Burtona, donosi gotičku atmosferu prožetu grotesknim humorom. Bubimir, svojim komičnim nastupima donosi pravi duh Noći vještica, a Lydia Deetz dodaje dozu mističnosti i neobičnosti. Ovaj film je izvrstan za obiteljske filmske večeri jer donosi neobičnu priču i fantastične vizualne efekte koje vole svi uzrasti.

S druge strane, Gremlini nude nešto drugačije - simpatične, ali nestašne čudovišne likove koji donose savršenu kombinaciju smijeha i straha. Gizmo i njegovi neprijatelji stvorit će pravu Halloween atmosferu uz avanturu koja će nasmijati, ali i zaintrigirati sve uzraste. Ovaj film posebno će razveseliti roditelje koji će se prisjetiti svog djetinjstva, dok će mlađi članovi obitelji uživati u nestašnim pustolovinama Gremlina.

2. Pripremite si udoban ambijent - uronite u film uz tematske detalje

Kako biste postigli pravi ugođaj Noći vještica, važno je prilagoditi ambijent. Prigušena svjetla, svijeće ili lampice mogu stvoriti jezivu atmosferu u kojoj će svi uživati. Dodajte par jednostavnih Halloween ukrasa poput bundeva, paučina ili tematskih naljepnica, i vaš dnevni boravak će se pretvoriti jezivo kućno kino.

Ne zaboravite pripremiti i udobno mjesto za sve gledatelje. Mekane deke i jastuci s likovima slatkog Gizma iz Gremlina idealni su za filmski maraton. Uključite i dodatke koji će filmski doživljaj podići na višu razinu - kokice u papirnatim kutijama kao u kinu i magične šalice koje mijenjaju boju kad se u njih ulije topli napitak. Sitni detalji poput ovih učinit će večer zabavnijom i tematski bogatijom.

3. Udobna odjeća za cijelu obitelj

Da bi filmska večer bila potpuna, u pripremljeni ambijent se ušuškajte u odjeću inspiriranu omiljenim filmskim likovima koja dodaje poseban šarm svakoj tematskoj večeri. Na primjer, pidžame s likom Gizma iz Gremlina savršene su za opuštenu atmosferu, a uz obiteljske komplete pidžama svi mogu biti usklađeni.

Za ljubitelje Bubimira i gotičkog stila, puloveri, majice i haljine s crno-bijeli uzorkom i dodatkom ljubičaste idealni su za filmsku večer, ali i kao svakodnevni komadi odjeće.

Uživajte u potpunom filmskom doživljaju

Kada su svi detalji spremni, vrijeme je da se ušuškate, uzmete daljinski upravljač i uživate u filmskom maratonu. Bilo da odlučite pogledati jedan ili oba filma, važno je da svi zajedno uživate u svakom trenutku. Noć vještica idealno je vrijeme za zajedničko druženje, opuštanje i smijeh uz omiljene filmove.

Sve tematske dodatke za vašu filmsku večer, od udobnih pidžama s omiljenim likovima do šalica koje mijenjaju boju i papirnatih kutija za kokice, možete pronaći u Pepco trgovinama. Njihova posebna kolekcija za Noć vještica nudi bogat izbor odjeće i dodataka inspiriranih filmovima Bubimir i Gremlini. Kolekcija je dostupna do 6. studenog, a nudi sve što vam treba za savršeni Halloween filmski maraton i to po sniženim cijenama.