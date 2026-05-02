Treća sezona Zmajeve kuće uskoro stiže

Premijera na HBO kanalu bit će istog dana u 21:00 h. Treća sezona od osam epizoda emitirat će se jednom tjedno, a završnica sezone na rasporedu je 10. kolovoza.

Temeljena prema romanu Vatra i krv Georgea R. R. Martina, serija je smještena 200 godina prije događaja iz „Igre prijestolja" te donosi priču o kući Targaryen.

Suautor, showrunner i izvršni producent je Ryan Condal, uz suautora i izvršnog producenta George R. R. Martina. Izvršni producenti su i Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock i Philippa Goslett. Temeljeno na romanu Vatra i krv Georgea R. R. Martina.

U glavnim ulogama su Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain i Barry Sloane.

Prve 2. sezone serije „Zmajeva kuća" dostupne su odmah na HBO Max streaming platformi.