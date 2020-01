TESS pronašao planet pogodan za život

NASA-in "lovac na planete", satelit TESS otkrio je prvi, vrlo vjerojatno naseljiv planet veličine Zemlje.

Zvijezda TOI 700 površinom zauzima 40 posto površine Zemljina Sunca, a temperatura joj je upola niža od one na Suncu. Od Zemlje je udaljena oko stotinu svjetlosnih godina.

Američka svemirska agencija objavila je da je TESS pronašao svijet veličine Zemlje u kojemu bi se moglo živjeti, a preduvjet za život je prisutnost tekuće vode, piše AFP.

Otkriće je predstavljeno u ponedjeljak na 235. sastanku Američke udruge astronoma u Honoluluu. Otkriveni planet, TOI 700 d, jedan je od triju koji se vrte oko zvijezde slične Suncu u sustavu TOI 700.

TOI 700 d najudaljeniji je od svojega sunca i da bi napravio krug oko njega potrebno mu je 37 dana. Vjeruje se da je na jednoj njegovoj strani uvijek dan.

Preostala dva planeta TOI 700 b i TOI 700 c prilično se razlikuju. Planet najbliži tom suncu, b, također je veličine zemlje, no posrijedi je kamena pustoš. Za krug oko vlastita sunca potrebno mu je 10 dana. Planet c je plinovit, a veličina mu je između one Zemlje i Neptuna. Za krug oko sunca potrebno mu je 16 dana.

"TESS je napravljen i lansiran s ciljanom misijom pronalaska planeta veličine Zemlje koji kruže oko obližnjih zvijezda", kazao je ravnatelj astrofizičkog odjela NASA-e, Paul Hertz.

AFP prenosi da je TESS u početku pogrešno klasificirao zvijezdu, što znači da planeti izgledaju veće i toplije nego što to uistinu jesu.

No nekoliko je astronoma-amatera, među kojima i srednjoškolac Alton Spencer koji surađuje s članovima tima TESS, ukazalo na pogrešku.

"Pošto smo ispravili parametre zvijezde, veličine njezinih planeta su se smanjile te smo shvatili da je najudaljeniji veličine Zemlje te da se nalazi u području mogućeg života", rekla je Emily Gilbert sa Sveučilišta u Chicagu.

Otkriće je kasnije potvrđeno svemirskim teleskopom Spitzerom.