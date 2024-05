Tajna najsretnijih ljudi na svijetu

Svi mi bi se trebali potruditi kako bi bili sretniji. To može uključivati zarađivanje više novca, traženje boljeg posla i slično. Međutim, istraživačica Stephanie Harrison, koja je proučavala znanost o sreći zadnjih deset godina, tvrdi da novac i uspjeh nisu ključevi sreće, već je riječ o nečem jednostavnijem.

"Mislim da je tajna sreće u korištenju onoga što jeste, da biste pomogli drugim ljudima. Da biste to učinili, morate otkriti tko ste zapravo, daleko od uvjeta koje nam je dalo naše društvo. Zatim morate smisliti najbolje načine da to podijelite s drugim ljudima. To je stvarno nešto što možete početi raditi odmah", rekla je Harrison za CNBC.

Uvjerenje da će nas stjecanje materijalnih stvari, biti bolji od drugih i obavljanje zadataka učiniti sretnima, ukorijenjeno je u vrijednostima "stare sreće", navodi Harrison.

"New happy" ili "nova sreća", kako ona to naziva, daje prioritet zajedničkom radu, traženju pomoći i pomaganju drugima, za što ona vjeruje da vodi do istinske sreće.

Istraživanja podupiru Harrisonin zaključak

Psiholozi su ovu teoriju testirali u studiji 2022. godine na 122 osobe sa simptomima anksioznosti i depresije, tako što su ih nasumično dodijelili da pet tjedana čine ljubazna djela, sudjeluju u društvenim aktivnostima ili bilježe svoje misli. Do kraja eksperimenta, grupa koja je imala zadatak činiti djela ljubaznosti vidjela je najveće dobrobiti za svoje blagostanje.

"Pomaganje drugim ljudima jedna je od naših potreba. To je kao potreba za vezom, ljubavlju ili samopoštovanjem. Moramo činiti razliku. Najlakši način da to učinimo jest kroz akcije pomaganja. No, u isto vrijeme, potrebni su nam i drugi ljudi koji će nam pomoći kako bismo zadovoljili svoje potrebe", objašnjava Harrison.

Podijelila je nekoliko načina na koje možete pomoći drugima.

Pošaljite poruku voljenoj osobi dajući joj do znanja koliko je cijenite.

Napišite lijepu e-poštu nekome hvaleći njihov rad.

Nazovite prijatelja s kojim se dugo niste čuli.

Nasmiješite se strancu.

"Pomaganje nas usrećuje. Ovdje smo da pomognemo jedni drugima", zaključila je Harrison.