Svijet je bogatiji za 160 Highlandera

U srijedu, 19. rujna, završio je treći Highlander Velebit. Od ukupno 200 sudionika koji su se i odvažili krenuti u ovu jedinstvenu avanturu života do samoga Finisha, udaljenog 104 kilometra, stiglo je njih 160.

Za razliku od prethodnih godina, treće je izdanje Highlander Velebita svaki dan pratilo sunce i lijepo vrijeme što je Gorštacima olakšalo prelazak zahtjevne, ali doista predivne, Highlander rute.

Na ruti su Gorštaci mogli vidjeti neke od najljepših dijelova Nacionalnog parka Sjeverni Velebit i Nacionalnog parka Paklenica, a ona ih je vodila od Zavižana do Baških Oštarija našom prekrasnom Premužićevom stazom pa preko jedne od najočuvanijih bukovih prašuma na Velebitu - Raminog korita do Panosa te Velikog Rujna i naposljetku do samoga Finisha smještenog u Starigradu.

S obzirom na to da je ove godine Highlander Velebit na 5 dana u Hrvatsku doveo sudionike iz čak 14 zemalja bilo je lijepo čuti neiscrpne riječi hvale o ljepoti hrvatskih planina i prirode kroz njihova jedinstvena iskustva s događaja jer je na svom Highlander putu svaki Gorštak okusio vlastitu avanturu života i na Finish došao s osmjehom na licu i mnoštvom priča koje je jedva čekao podijeliti s ostalima.

Među mnoštvom Gorštaka bilo je onih koji su se i po treći puta vratili proživjeti svoju planinarsku avanturu, a među njima se ističu Borna Baletić i Šon, Predrag Šuka te Zoran Sobol, a po prvi puta svoju titulu istinskoga Gorštaka nakon 104 kilometra zavrijedili su i Mario Valentić, koji je bio i voditelj programa na startu, Dino Rogić te Hidy Yu, glumica, model i iskusna ronilja iz Hong Konga.

Treći Highlander Velebit ispraćen je uz logorsku vatru, mnoštvo smijeha i novih prijateljstava, pjesmu i prepričavanje priča s rute te službenu podjelu nagrada pobjednicima ovogodišnjih dodatnih aktivnosti na Highlanderu - Highlander world clean up day-a i Highlander peak collectora.

Iduće godine Highlander Velebit osigurava novu, još bolju i veću, avanturu života, a do tada uživajte u pričama, fotografijama i videima na službenim stranicama događaja.