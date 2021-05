Studenti ALU s izložbom "MATRICE: BOTANIKA" u Galeriji SC

U srijedu 5. svibnja u Galeriji SC s početkom u 18:00 otvara se izložba MATRICE: BOTANIKA . Riječ je o radovima studenata/ica preddiplomskog i diplomskog studija Nastavničkog i Grafičkog odsjeka ALU, nastalih na radionici u okviru projekta Matrice: Botanika i alumna ALU vezanih uz temu radionice, a može se pogledati do 15. svibnja, radnim danom od 12:00 do 20:00 te subotom od 10:00 do 13:00.

Studenti: Jelena Bogdanić, Klara Burić, Nataša Devčić, Marija Graša, Sara Grubić, Manuela Košević, Antonio Kutleša, Anamarija Kvas, Mia Matijević, Lucija Mihić, Petra Orbanić, Lucija Žuti

Botanički vrt Biološkog odsjeka PMF-a, staklenik Viktorijanska kuća u cvjetnom parteru, od 10. svibnja 2021. do kraja sezone u radno vrijeme vrta - Matej Nišević

Centralna radionica projekta Matrice: Botanika održana je od 26. do 30. kolovoza 2020. godine u Botaničkom vrtu PMF-a u Zagrebu.

Voditeljice i mentorice: red. prof. art. Ines Krasić, red. prof. art. Mirjana Vodopija, as. Iva Ćurić (ALU)

Suradnica: dr. sc. Dubravka Sandev, stručna savjetnica (Botanički vrt, PMF)

Reprodukcija Mia Matijević: Tlocrt bašče

U doba antropocena, kada ljudski utjecaj uzrokuje globalne klimatske, biološke, kemijske i fizičke promjene na Zemlji, podjela na kulturu i prirodu postaje disfunkcionalna. Konzervativni sustav unutar kojeg se konceptualizirao odnos između ljudskih i neljudskih bića temeljen na ljudskoj superiornosti i eksploataciji raspada se u nemogućnosti da pronađe drukčiju viziju života na planetu. Unutar antropocentrične hijerarhije ni tretiranje biljaka nije se razvilo dalje od iskorištavanja njihove utilitarne funkcije ili estetskih obilježja. Posthumanistička kritička teorija pokazuje da priroda i čovjek nisu razdvojeni, nego isprepleteni i međuovisni. Suživot i skrb prema neljudskim drugima postavljaju se kao nove paradigme unutar kojih je i odnos s biljkama potrebno preinačiti.

Projekt Matrice: Botanika pristupio je prevrednovanju i stvaranju prostora za nove ljudsko-biljne veze kroz niz interdisciplinarnih predavanja, prezentacija i radionica koje su polaznicima predstavile raznovrsne umjetničke i znanstvene teme iz područja botanike, algologije, biomimetike, simetrije, simbolike bilja, botaničke ilustracije, suvremenih bioumjetničkih praksi. Rezultat novih znanja, promišljanja i eksperimentiranja s biljkama jest izložba u Galeriji SC-a koja kroz umjetničke radove studenata i alumnija ALU-a Zagreb pokazuje senzibilitet za drukčije međuvrsne suodnose. To uključuje interes za komunikaciju biljaka, njihovu mikroklimu, važnost tih bića za ljudsku egzistenciju, ideju prepuštanja dominacije prirodi, a ne ljudima, njihova ljekovita svojstva i vrt kao mjesto međugeneracijskog povezivanja. Prisutne su isto tako poetične i čiste estetske interpretacije, ironični pristupi, primjerice prema feng shui praksama, kao i značenjska prevrtanja kroz plastični herbarij, umjetni miris bilja i bizarno spajanje okusa rajčice i piletine u 3D printanim odrescima. (mag. hist. art. i phil. Sunčica Ostoić)