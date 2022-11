Što se šapće tijekom seksa?

Seks je nekima zabavna, nekima sjajna, a trećima bolna tema... ali svima je tema, to je jasno.. pa da vidimo kako se seksa u svijetu...

Recimo, što šapću Americe tijekom seksa?

- Yes baby, yes baby...

Engleskinje su kraće...

- Oh yes, oh yes...

A malo bliže nama, Bosanke:

- Nemoj nikome reći, matere ti...