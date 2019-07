Što je to Društvena banka sjemena i zašto (nam) je važna

Društvena banka sjemena (DBS) novi je projekt Zelene mreže aktivističkih grupa (ZMAG) čiji je glavni cilj doprinijeti očuvanju lokalnih i tradicijskih sorti sjemena, ali i obnovi onih „izgubljenih" za buduće generacije. Osmišljena je na način da bude u vlasništvu svojih članova, otvorena za javnost, proizvođače hrane, male poljoprivrednike, vrtlare i potrošače, kao neformalna i lokalno upravljana institucija.

Glavne aktivnosti Društvene banke sjemena usmjerene su na jačanje i poboljšanje lokalnog sjemenarskog sustava s naglaskom na tradicijske sorte. Također, projekt veliku pažnju pridaje educiranju, podizanju svijesti i dijeljenju znanja o važnosti očuvanja lokalnih sorti, kao i promicanju suvereniteta sjemena i hrane.

U sklopu projekta, ZMAG je već započeo niz aktivnosti, a među ostalim pokrenuo je umrežavanje malih lokalnih proizvođača hrane i sjemenara te srodnih udruga iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Slovenije. Također, predstavnici ZMAG-a posjetili su brojna eko i biodinamička imanja u Hrvatskoj i Europi, sudjelovali na konferencijama o politici sjemena u Portugalu i Austriji te obišli banke biljnih gena u Banja Luci, Osijeku i Zagrebu. Održali su i niz razmjena sjemena i predavanja o sjemenu u sklopu Zelenih knjižnica u Puli, Šibeniku i Zagrebu, proveli projekt s područnim školama na temu sjemena i vrtlarenja pod nazivom Hoću to! i pjesničku rezidenciju Tragovi u snijegu - sjeme za budućnost te organizirali vlastitu konferenciju Naša dobra hrana. Društvena banka sjemena ujedno je i dio projekta Comunity Seed Banks Academy koju vodi udruga Arche Noah iz Austrije.

Također, ZMAG je započeo suradnju s Galerijom Miroslav Kraljević s ciljem aktivnog uključivanja umjetnika u proces istraživanja i pokretanja banke sjemena. Kroz narednih godinu dana u projekt će se sa svojim radovima uključiti dvoje hrvatskih umjetnika, Darko Masnec i Valentina Butumović, te talijanska umjetnica Egle Oddo. Kroz formu interaktivne instalacije/video igre projekt Darka Masneca propitivat će odnos prirode i digitalne konstrukcije biljnog svijeta, dok će Valentina Butumović razviti novi umjetnički rad temeljen na postojećoj knjižnici sjemena u prostorima ZMAG-a. Egle Oddo na jesen će boraviti u Zagrebu, na rezidenciji u Galeriji Miroslav Kraljević i na Recikliranom imanju u Vukomeriću, te će predstaviti međunarodni transdisciplinarni projekt Ark of Seeds.

Klimatske promjene, ekološke katastrofe, nestanak malih proizvođača hrane i razne bolesti predstavljaju najveću prijetnju proizvodnji hrane. Promocija i proizvodnja različitih sorti sjemena jedan je od najvažnijih načina za poboljšanje bioraznolikosti koja će u konačnici utjecati na proizvodnju zdrave hrane. Upravo to govori o važnosti i potrebi uspostavljanja organiziranog sustava očuvanja i uzgoja sjemena kao što su to Društvene banke sjemena koje postoje u svijetu od 1980-ih, no ne i u Hrvatskoj - dosad.

•••

Bilo da ste vrtlar, mali poljoprivrednik, hobist ili entuzijast, i vi možete postati član DBS-a, podržati ovu zanimljivu priču i ostvariti razne pogodnosti, među kojima su i besplatni paketići sjemena, priručnici o sijanju i popusti na radionice u organizaciji ZMAG-a. Više o tome kako postati član i koje su sve pogodnosti članstva doznajte OVDJE.