Stiže skupna izložba novih članova ULUPUH-a

Na svoju 72. obljetnicu, kao i svake godine od svog osnutka, Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti prima nove članove koji su visokom razinom kvalitete svojih radova zadovoljili kriterije udruge.

Od ukupno prijavljenih 48 kandidata, na jesenskom i zimskom natječaju prijema novih članova u ULUPUH, ove je godine u Hrvatsku udrugu likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti ušlo 36 novih članova, u 13 od ULUPUH-ovih 17 sekcija.

Novoizabrani članovi bit će predstavljeni na skupnoj izložbi s ciljem da se udruženje kao i šira javnost upozna s njihovim radovima.

Studijska sekcija: Marin Buovac, Maja Flajsig, Martina Petranović, Dario Vuger

Sekcija za oblikovanje plemenitih kovina i umjetničkog nakita: Ljiljana Horvat Laszlo, Gabrijela Kozarić Budiša

Sekcija za ilustraciju, karikaturu, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo: Anita Genc, Katarina Radošević Galić, Hana Vrca

Sekcija za restauratorska i oblikovno-fonička djela: Lejla Šantić Jurčić

Sekcija za produkt dizajn: Jana Franušić, Damjan Mach, Lidija Mikluš

Sekcija za oblikovanje igračaka i lutaka: Krešimir Rajki

Sekcija za oblikovanje odijevanja: Tanja Bedeković

Sekcija za grafički dizajn i vizualne komunikacije: Roko Jurjević, Petra Križan, Siniša Nikolić

Sekcija za kazališnu i filmsku umjetnost: Irena Kraljić, Paola Lugarić, Igor Vasiljev

Sekcija za keramiku, porculan i staklo: Sandra Ban, Sapana Gandharb, Alina Gishyan, Jana Grgasović, Ljubica Lovrenčić, Nikolina Rodić Grgac, Tereza Vukić, Matea Zeman

Sekcija za kiparstvo: Teo Herceg

Sekcija za multimediju i intermediju: Sven Harambašić, Marina Rajšić

Sekcija za fotografiju: Deyan Barić, Ivica Nikolac, Miho Skvrce, Renato Vukić

Izložba će se moći razgledati od 22. do 28. veljače u Galeriji ULUPUH, Ilica 13, prvi kat, radnim danom od 10 do 17 sati, subotom od 10 do 13 sati. Nedjeljom i praznikom Galerija je zatvorena. Ulaz je slobodan.