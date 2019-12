Sezona klizanja 2019/2020

Sezona klizanja je u punom jeku, pa da vidimo kako su na zagrebačkim klizalištima raspoređeni termini za građanstvo:

Dom sportova

Četvrtkom i petkom građani mogu klizati od 20-21:30 sati, a subotom i nedjeljom rezervirano je više termina: 11-12:30, 17-18:30 i 20-21:30h.

Šalata

Prvi termin klizanja za građane rezerviran je za srijedu od 18:00 do 19:30 sati, a isti je termin na raspolaganju četvrtkom i petkom. Vikendom i blagdanima moguće je klizati u terminima od 10:30 do 12:00 sati, od 18:00 do 19:30 sati te od 20:30 do 22:00 sati.

Velesajam

Svakoga dana od 20-21:30h, a tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana te školskih praznika i ujutro od 10-12h.