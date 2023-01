Scraping – nada za morski svijet

Uprava ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede objavila je Javni poziv za sudjelovanje u mjeri trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti za 2022. - 2023. godinu. Vlasnici pridnenih povlačnih mreža - koća i okružujućih mreža plivarica - srdelara imaju mogućnost podnijeti Zahtjev za potporu u okviru mjere trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti uništavanjem ribarskog plovila ili prenamjenom u drugu djelatnost izvan gospodarskog ribolova.

Scraping podrazumijeva uništavanje ribarskih plovila, odnosno trajnu obustavu ribolova kroz otkup ribarskih brodova, alata i opreme. Sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovoga Javnog poziva osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 70 posto, a Republika Hrvatska s 30 posto udjela. Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje do 31. siječnja 2023. godine, a obrazac Zahtjeva za potporu i Popis obvezne dokumentacije dostupni su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela

Prijatelji životinja pozdravljaju mjeru trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti i smatraju da je ona važna u spašavanju ekosustava Jadranskog mora i njegove biološke raznolikosti. Podsjećaju da pridnene koće rade golemu štetu cijelome morskom svijetu. Neselektivne su, zagađuju morski okoliš izgubljenim ribarskim mrežama i alatom, ispuštaju istu količinu ugljičnog dioksida kao cijela zrakoplovna industrija, remete morski sediment i narušavaju biološku raznolikost.

Pridneno koćarenje iznimno osiromašuje riblja naselja, odstranjuje morsku travu te devastira koraljne grebene, podvodne šume algi i ostala staništa morskih životinja. Posljednjih 65 godina koćarice s pridnenim koćama odbacile su više od 400 milijuna tona životinja koje nisu bile namijenjene ulovu, a među njima i ugrožene i zaštićene životinje poput morskih sisavaca kao što su dupin i sredozemna medvjedica te morskih kornjača

„Mnoge države diljem svijeta već su zabranile koćarenje, što je dovelo do oporavka biljnog i životinjskog svijeta u moru, a time i do povećanja zanimanja za ronilački turizam. Neki ribari koji su se prije bavili koćarenjem prepoznali su ovu priliku, pa su putem mjere Ministarstva poljoprivrede prenamijenili svoj brod za ronilački turizam. To im je donijelo više zadovoljstva jer ne obavljaju teški ribarski posao, zarada je veća, a savjest mirna. Pozivamo sve koje obuhvaća ova mjera da ju iskoriste i tako uljepšaju život i sebi i stanovnicima mora. Vjerujemo da će zabrana pridnenih koća ubrzo stupiti na snagu i u Hrvatskoj, što je nužno za spas Jadranskoga mora i daljeg razvoja turističkog potencijala", pozitivni su Prijatelji životinja.

Stoga pozivaju sve na potpisivanje peticije za žurnu zabranu pridnenih koća na www.zabranimo-koce.net, gdje se nalaze i svi argumenti za nužnost brzog djelovanja za spas jedinoga mora koje imamo. Preporučuju dokumentarne filmove: Seaspiracy i Eating our way to extinction, koji zorno prikazuju trenutačnu alarmantnu situaciju u morima i oceanima.



Prijatelji životinja poručuju i da je najbolji način za spas morskog ekosustava izbacivanje riba i drugih morskih životinja iz jelovnika, a u tome može pomoći i kuharica „Zelena jela za plavo more", koja je dostupna na www.prijatelji-zivotinja.hr.