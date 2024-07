Salata u kapsulama - budućnost prehrane

Zamislite da se unutar dvije male kapsule nalazi nutritivna vrijednost jednaka 100 grama svježeg zelenila koje pomaže dnevnoj funkciji organizma, a sažete su u praktičan, prenosiv oblik, sukladan brzom vremenu u kojem živimo. Zvuči kao znanstvena fantastika, no zapravo je sadašnjost proizašla iz znanstvenog rada i urbanog vrtlarenja u centru Zagreba.

Only Plants naziv je za mikrozelenje ili salatu pakiranu u kapsule iznimne nutritivne vrijednosti koja obuhvaća suštinu čiste, hranjive, praktične, lokalne i održive prehrane. Zagrebačka tvrtka Vesela motika, doktor, profesor, znanstvenik i DJ Sergej Lugović i njegov znanstveni agro-tech tim ne čekaju budućnost, nego su budućnost prehrane proizveli u Zagrebu na svojoj urbanoj farmi i svoj novi proizvod upravo stavili na tržište. U pakiranju koje se sastoji od 69 kapsula (32 g) nalazi se mikrozelenje koje inače sadrži i do 40% više nutrienata u odnosu na standardnu salatu, te minerali, vitamini i antioksidansi.

Ova čudesna bilja u kapsuli sadrže esenciju zdravog zelenila, a jednako su praktične za ljude u pokretu koji ne stignu svaki dan pripremati salatu i povrće, za sportaše i ljubitelje junk fooda, ali i za one koji jednostavno ne vole jesti zelenje, a razumiju koliko je ono bitno za njihovo zdravlje i energiju.

Kako su nastale Only Plants capsule?

Čitav proces proizvodnje Only Plants kapsula odvija se "pod jednim krovom" u srcu Zagreba. Na istoj adresi u Martićevoj 67, u kontroliranim uvjetima obavlja se sjetva i uzgoj, berba, prerada, sušenje, mljevenje, kapsuliranje i pakiranje. Od sjemenki do konačnog proizvoda, inspirativni tim Vesele motike osigurava čistoću i nutritivnu vrijednost "biljki u kapsulama". Lokalni proizvod, a namjenjen za cijeli svijet.

OP kapsule kategoriziraju kao hrana, obzirom na to da u njima nema nikakvih dodataka i da su svi sastojci već prirodno prisutni u povrću kojeg su na farmi Vesele Motike proizveli.

Dr. Sergej Lugović: "Plants will save the world"

Doktor znanosti, poduzetnik i vlasnik Vesele motike, hrvatske tvrtke koja se bavi agrotehnologijom i zelenim rješenjima Sergej Lugović kaže da je na ideju da kapsulira "zelenje" došao kad je nakon pandemije prodavao mikrozelenje na tržnici na Kvatriću. Zašto baciti hranu, koja se može posušiti i upakirati u kapsulu, pa je sve što bi ostalo od prodaje nosio kući, sušio te razvijao proces.

"Prvi kupci za sada su nam primarno iz poslovnog svijeta, koji nemaju baš puno vremena za pripremu zdrave hrane te s našim proizvodom dok kažeš OP unesu najpotentniju hranu koja postoji. Drugi segment su roditelji koji imaju problema da nagovore djecu da jedu više povrća. Opet dok kažeš OP problem riješen" - simpatično povezuje naziv OP kapsula s njegovom primjenom Sergej, te dodaje razloge zbog čega su njihove kapsule održiva hrana budućnosti: Srž samog našeg poslovanja je "plants will save the world". Cilj nam je stvoriti platformu i zajednicu oko Only Plants, kako od strane partnera koje dijele naše vrijednosti tako i od strane krajnjih potrošača. Stoga već u rujnu pokrećemo edukacije i radionice vezane za Only Plants koncept kako bi proširili ideju "plants will save the world" gdje će svi zainteresirani polaznici moći na jednostavan način naučiti kako saditi, uzgajati i proizvoditi svoje biljke i svoju hranu.

Only Plants nisu dodatak prehrani nego hrana

Na stvaranju ovog hvale vrijednog proizvoda radila je i Roberta Vrkić, doktorandica Agronomskog fakulteta, zaposlena u Veseloj motici na poziciji Agronom istraživač te paralelno kao nastavnik biologije u osnovnoj školi. Roberta nam je pojasnila sastav OP kapsula i zašto one nisu dodatak prehrani, nego on-the go-solution samostalnog obroka ili dodatnog obroka koji stimulira podjednako i um i tijelo.

"Sastojci koji se nalaze u Only Plants su microgreensi rotkvice, mungo graha i suncokreta. Microgreensi navedenih biljnih vrsta sadrže vitamine C, B5 i B6. Vitamin C ima antikancerogenu ulogu, olakšava apsorpciju Fe u crijevima što sprječava anemiju, smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara, sudjeluje u sintezi kolagena u tijelu, razgrađuje kolesterol u žučnu kiselinu. Vitamin B5 pretvara, kao i svi vitamini B kompleksa, ugljikohidrate u glukozu koja se koristi kao energija, sintetizira enzim koenzim A (CoA) čija je svrha sinteza i razgradnja masnih kiselina, utječe na zdravlje kože, kose, očiju i jetre, pomaže pravilnom funkcioniranju živčanog i probavnog sustava te je ključan u proizvodnji crvenih krvnih stanica, spolnih hormona i hormona povezanih sa stresom. Vitamin B6 ima ulogu u kognitivnom razvoju kroz biosintezu neurotransmitera, potiče stvaranje leukocita i hemoglobina kao uloga u imunološkom sustavu, inhibira procese upala i oksidativnog stresa (antioksidativno djelovanje), time poboljšava imunološki sustav te povećava razinu Ca u tijelu. Minerali koji se nalaze u Only Plants-u su cink (Zn), željezo (Fe), bakar (Cu), selen (Se), kalcij (Ca), natrij (Na), kalij (K), fosfor (P), magnezij (Mg), mangan (Mn). Ti minerali, imaju antikancerogenu ulogu, sudjeluju u izgradnji kosti, mišića, zubi, živčanog sustava, smanjunu mogućnosti osteoporoze, dijabetesa i pojave anemije, izgrađuju stanične membrane i DNK molekule, reguliraju metabolizam ugljikohidrata i sintezu proteina, sudjeluju u obnovi tkiva, kontroliraju razinu glukoze u krvi i reguliraju krvni tlak. Zajedničko svim nutritivnim elementima Only Plants-a je da imaju potencijal antioksidativnog djelovanja, odnosno neutralizaciju molekula slobodnih radikala u tijelu koje imaju štetno djelovanje u organizmu. Upravo zbog svih ovih funkcija Only Plants se ne smatraju dodatkom prehrani nego hranom, putem koje se mogu brzo i jednostavno unijeti gore navedeni nutrijenti. Prvenstveno se pod time misli na život današnje svakodnevice gdje odrasla osoba uz posao i obaveze rijetko stigne kroz prehranu unijeti dovoljnu količinu preporučenog dnevnog unosa svih gore navedenih vitamina te mikro i makro elemenata."

A što kažu konzumenti?

Obzirom na to da se u proizvodnji koristi proces sušenja kod Only Plants kapsula gubitak nutrijenata je smanjen na minimum, pa su i iskustva konzumenata odlična. Najviše im utječe na energiju, vitalnost i raspoloženje, djeluju kao booster, ali i olakšavaju ravnotežu unosa hrane u organizmu pa ih je dobro unijeti nakon porcije ćevapa, burgera i teže hrane. Učinci kod pojedinih konzumenata se manifestiraju i na čistoću kože, na zdravlje i vitalnost općenito.

Only Plants kapsule mogu se naručiti preko službene web stranice: https://onlyplants.hr/ po cijeni od 49,99 EUR.