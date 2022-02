Romantična kava za Valentinovo

Priznajte, romantična jutra u dvoje (koja se često pretvore u izležavanja do podneva) najbolji su počeci dana, posebice kada je Valentinovo u pitanju. Kako ove godine dan ljubavi pada na ponedjeljak, rijetki sretnici moći će si dopustiti ovaj scenarij, no to ne znači da i vi ne možete iznenaditi svoju bolju polovicu. Što kažete na to da ovog Valentinova partnera ili partnericu iznenadite romantičnom jutarnjom kavom u krevetu? Kava će vašu sobu ispuniti opojnim mirisima, a oboma će vam dati energiju za svima nam ''najdraži'' dan u tjednu - ponedjeljak. Romantične večere su ipak nešto što se za Valentinovo očekuje, zar ne?

Imajući na umu one koji uvijek pronalaze nove načine da iznenade svoje voljene, Nespresso je ove romantične veljače lansiaro limitiranu seriju Nicaragua La Cumplida Refinada. Ova kava je dio asortimana Master Origins koji čine kave s jedinstvenim porijeklom iz cijeloga svijeta, pružajući iskonskim ljubiteljima kave priliku da iskuse svjetske okuse iz udobnosti svojeg doma. Karakteristične arome nisu povezane samo sa zemljama porijekla, već i sa specifičnim načinima prerade zrna kave u lokalnim zajednicama.

Ako partneru ili partnerici želite pružiti samo najbolje od kave, odaberite Nicaragua La Cumplida Refinada okuse. Zbog izuzetne klime i uvjeta uzgoja, male farme u Nikaragvi poznate su po ograničenim količinama kave koju uzgajaju lokalni vješti majstori. Kada pažljivo ručno uberu zrele trešnje kave, lokalni farmeri i Nespresso stručnjaci dodaju im prirodne kvasce i ostavljaju ih da fermentiraju 72 sata, nakon čega ova rijetka zrna kave dobivaju sladak i lagan profil koji pršti divljim voćnim notama.

Zbog toga uz ovu liniju možete očekivati neočekivano, za razliku od vaše bolje polovice koja neće ni slutiti romantičnu jutarnju kavu. Razbudite njega ili nju nježnim notama kandirane višnje i nara i zajedno uživajte u kavi premium kvalitete. Za punu aromatičnost Master Origin Nicaragua La Cumplida Refinada linije Nespresso stručnjaci preporučuju da ju pripremite kao crnu kavu - u Espresso (40 ml) ili Lungo (110 ml) varijanti. Poslužite neodoljive okuse u vašim omiljenim šalicama, na pladanj dodajte nešto slatko i uživajte u zajedničkim jutarnjim trenucima ispunjenim nježnim Nespresso okusima.

A za one koji ipak žele prirediti nešto veće iznenađenje, tu su Nespresso aparati kao idealan poklon za Valentinovo. Povodom dana ljubavi, svi Nespresso aparati za kavu, uz kupnju određenog broja kapsula, dostupni su po cijeni od 590 kuna.

Ako smo vas zaintrigirali, posjetite Nespresso web shop ili Boutique u Ilici 19 te u zagrebačkom Arena Centru.