Raspored online i TV nastave za osnovne i srednje škole

Raspored online nastave za osnovne i srednje škole je ovdje:

Razreda nastava organizirana je u suradnji s Hrvatskom televizijom na 3. programu pod nazivom Škola na Trećem, a odvijat će se po kurikulumima i nastavnim programima svaki dan. Nastava za prvašiće počinje u 8 sati ujutro, za druge razrede u 10 sati, za treće u 13, a za četvrte razrede u 16 sati.

Viši razredi osnovne škole i srednjoškolci online nastavne sadržaje moći će pratiti i putem Sportske televizije. Sadržaji za pete razrede emitiraju se u terminu od 8 do 9.30 sati i to matematika, hrvatski, priroda, engleski i njemački. Šesti razredi od 9.30 do 10.45 mogu pratiti sadržaje iz povijesti, matematike, prirode, engleskoga i njemačkog.

Nastava za sedme razrede na programu je od 10.45 do 11.50, a emitiraju se sadržaji iz matematike, hrvatske, biologije i geografije. Za osmaše TV-škola počinje u 11.50, a završava u 12.45, a moći će pratiti hrvatski, matematiku, biologiju, engleski i njemački.

Maturanti na Sportskoj televiziji mogu pratiti sadržaje iz matematike, hrvatskoga, geografije, engleskog i njemačkog i to od 12.45 do 14 sati.

Na poveznicama na stranicama ministarstva može se vidjeti i koji su točno sadržaji dostupni za koje razrede. Ministrica Blaženka Divjak jutros je pozvala sve da budu disciplinirani i prate raspored sati za online nastavu kako bi bilo što manje poteškoća s prijavama u sustav.

Svi rasporedi, ali i informacije, mogu se naći na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja