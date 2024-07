Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 14. srpnja 2024.

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 14. srpnja - sad je već stalno vruće i ne može se niti izlaziti u neke kasnije sate, no svejedno ćete morati do trgovine koju nije tako jednostavno naći jer, jel', tako kažu naši nadležni da to nije dobro za vas....

"Srećom", naravno, naša "najbolja vlada na čelu s AP" vas tjera da pronađene sami gdje bi mogli kupiti makar kruh, ako uopće uspijete... osim na pumpi.

Ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...

Eurospin - pogledajte otvorene trgovine

Kaufland - pogledajte otvorene trgovine

Konzum - pogledajte otvorene trgovine

Lidl - pogledajte otvorene trgovine

KTC - ne radi

Ribola - pogledajte otvorene trgovine

Tommy - pogledajte otvorene trgovine

Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina

Studenac - pogledajte otvorene trgovine

Shopping centri koji rade:

City Centar One West

Shopping Centar Prečko

Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom.