Jest da je neradni dan, znamo, no radno vrijeme trgovina i shopping centara na blagdan Sveta Tri kralja 2023. u postpandemijsko vrijeme se vratilo na staro, što zapravo znači da je gotovo jednako na ovaj blagdan...

Evo detaljnog radnog vremena, pa se vi prilagodite....

DIONA

Diona radno vrijeme Sveta Tri kralja, 6. siječnja - nedjeljno radno vrijeme

KAUFLAND

Kaufland radno vrijeme Sveta Tri kralja, 6. siječnja - 7 do 16 sati

KONZUM

Konzum radno vrijeme Sveta Tri kralja, 6. siječnja - do 12, 13, 14 ili 15 sati

LIDL

Lidl radno vrijeme Sveta Tri kralja, 6. siječnja - do 18 sati

METRO

Metro radno vrijeme Sveta Tri kralja, 6. siječnja - Metro Jankomir i Metro Sesvete do 18 sati, ostali centri do 16 sati

PLODINE

Plodine radno vrijeme Sveta Tri kralja, 6. siječnja - 7 do 18 sati

SPAR:

Spar radno vrijeme Sveta Tri kralja, 6. siječnja - 15, 17 ili 18 sati.

INTERSPAR:

Interspar radno vrijeme Sveta Tri kralja, 6. siječnja - do 17, 18 ili 20 sati.

EMMEZETA:

Emmezeta radno vrijeme Sveta Tri kralja, 6. siječnja - 9 do 16 sati

Radno vrijeme shopping centara na blagdan Sveta Tri kralja 2023.

ARENA CENTAR

Arena Centar radno vrijeme Sveta Tri kralja, 6. siječnja - 10 do 21 sat

AVENUE MALL ZAGREB

Avenue Mall Zagreb radno vrijeme Sveta Tri kralja, 6. siječnja - 10 do 21 sat

SUPERNOVA CENTAR CVJETNI

Supernova Centar Cvjetni radno vrijeme Sveta Tri kralja, 6. siječnja - 10 do 18 sati

CITY CENTER ONE ZAGREB EAST i WEST

City Center one Zagreb radno vrijeme Sveta Tri kralja, 6. siječnja - 9 do 21 sat

SUPERNOVA GARDEN MALL

Supernova Garden Mall radno vrijeme Sveta Tri kralja, 6. siječnja - zatvoreno

SUPERNOVA GREEN GOLD centar

Green Gold radno vrijeme Sveta Tri kralja, 6. siječnja - 9 do 20 sati

KING CROSS

King cross radno vrijeme Sveta Tri kralja, 6. siječnja - 9 do 20 sati, Interspar 8 do 20 sati

IMPORTANNE GALLERIA:

Importanne galleria radno vrijeme Sveta Tri kralja, 6. siječnja - 9 do 17 sati

POINT CENTAR Vrbani:

Point radno vrijeme Sveta Tri kralja, 6. siječnja - 9 do 21 sat

SUPERNOVA ZAGREB:

Supernova Zagreb radno vrijeme Sveta Tri kralja, 6. siječnja - 9 do 21 sat, Interspar do 20 sati

WESTGATE:

Westgate radno vrijeme Sveta Tri kralja, 6. siječnja - 10 do 21 sat