Radno vrijeme trgovina i shopping centara: detaljan i točan vodič za kupovinu bez stresa

Izmjene Zakona o trgovini, koje dopuštaju samo 16 radnih nedjelja u godini, potpuno su promijenile dinamiku kupovine u Hrvatskoj. Situacija na terenu postala je izuzetno dinamična jer se rasporedi razlikuju ovisno o godišnjem dobu, turističkoj sezoni i lokaciji. Zbog toga se svakog vikenda iznova pitamo: tko danas radi i gdje obaviti kupovinu u zadnji čas?

Kako biste uštedjeli vrijeme i izbjegli vožnju do zatvorenih vrata, donosimo vam najsvježiji, detaljan pregled radnih vremena svih vodećih trgovina i shopping centara u Hrvatskoj.

Zakonska pravila i kako trgovci biraju radne nedjelje

Hrvatski zakon strogo propisuje da prodajni objekti mogu raditi samo 16 nedjelja tijekom jedne kalendarske godine. Preostalih 36 nedjelja vrata trgovina moraju biti zaključana. Unutar tog okvira, menadžment svakog pojedinačnog lanca samostalno kroji kalendar rada.

U praksi, raspored je podijeljen prema geografskom položaju i sezonalnosti:

Kontinentalna Hrvatska (Zagreb, Slavonija, sjeverna Hrvatska): Trgovci ovdje maksimalno čuvaju radne nedjelje za jesen i predblagdansko razdoblje u studenom i prosincu. Ljeti su ove trgovine nedjeljom gotovo u potpunosti zatvorene.

Jadranska Hrvatska (Istra, Kvarner, Dalmacija): Strategija je potpuno obrnuta. S obzirom na ogroman priljev turista, sve dostupne radne nedjelje troše se na mjesece lipanj, srpanj, kolovoz i rujan.

Razdoblje povratka u školu: Krajem kolovoza i početkom rujna bilježi se iznimka u kontinentalnom dijelu, kada trgovački centri masovno rade kako bi privukli obitelji u nabavku školske opreme.

Tijekom radnih dana (od ponedjeljka do subote) trgovine imaju pravo raditi u punom profilu. Većina njih posluje po standardnom vremenu od 07:00 ili 08:00 sati do 21:00 ili 22:00 sata.

Precizna radna vremena najvećih trgovačkih lanaca

Svaki trgovački lanac u Hrvatskoj primjenjuje vlastiti model rotacije i prilagodbe kupcima. Evo kako se ponašaju najveći brendovi:

1. Lidl i Kaufland

Lidl i Kaufland koriste sustav regionalnog planiranja. Tijekom ljetne turističke sezone, njihove trgovine na obali i u turističkim središtima rade svaku nedjelju, često s produženim radnim vremenom do 22:00 ili čak 23:00 sata. Istovremeno, u kontinentalnom dijelu zemlje te su iste trgovine nedjeljom zatvorene. U zimskom periodu fokus se seli na Zagreb i veća središta.

2. Konzum i Plodine

Konzum ima najveću mrežu malih kvartovskih trgovina i velikih Super Konzuma. Zbog toga primjenjuju strategiju unutar-gradske rotacije. U većim gradovima, Konzum organizira rad tako da nedjeljom uvijek radi barem jedan veći Super Konzum na jednom kraju grada, dok ostali odmaraju. Plodine prate sličan model, držeći svoje velike supermarkete na frekventnim cestama i na obali otvorenima tijekom cijelog ljeta od 07:00 do 22:00 sata.

3. Spar i Interspar

Radno vrijeme Spar i Interspar prodavaonica izravno ovisi o njihovoj lokaciji. Ako se Interspar nalazi unutar trgovačkog centra, on strogo prati radno vrijeme tog centra. Samostalne Spar i Interspar trgovine koriste standardni sezonski model (ljeti na moru, zimi u unutrašnjosti).

Raspored rada najvećih shopping centara u Hrvatskoj

Shopping centri su omiljena vikend destinacija, no njihovo radno vrijeme nedjeljom zahtijeva posebnu pozornost jer se odluke o radu donose na razini cijelog objekta.

Shopping centri u Zagrebu

Arena Centar i Avenue Mall: Ovi centri tradicionalno ne rade nedjeljom tijekom ljetnih mjeseci (srpanj i kolovoz). Svojih 16 nedjelja fokusiraju na proljetne mjesece te intenzivno na razdoblje od listopada do kraja prosinca. Kada rade, njihovo radno vrijeme je od 09:00 do 21:00 sat.

City Center one (East i West): Prate identičnu strategiju kao i Arena Centar, s time da se East i West ponekad koordiniraju kako ne bi radili iste nedjelje, omogućujući kupcima u Zagrebu alternativu.

Preciznije, danas rade:

City Centar East

Z Centar

Westgate

Shopping centri na obali

Mall of Split i City Center one Split: Tijekom špice turističke sezone ovi centri rade gotovo svaku nedjelju. Radno vrijeme je uobičajeno od 09:00 do 22:00 sata kako bi se stranim i domaćim gostima omogućio shopping nakon plaže.

Tower Center Rijeka i Max City Pula: Također koncentriraju svoje radne tjedne na ljeto i rane jesenske mjesece, dok u zimskom periodu prelaze na režim rada isključivo od ponedjeljka do subote.

Hitne situacije: tko smije raditi svaku nedjelju i blagdan?

Kada su sve standardne trgovine zatvorene, zakon nudi nekoliko ključnih izuzetaka koji smiju raditi 365 dana u godini. To su mjesta na kojima možete kupiti osnovne namirnice u bilo kojem trenutku:

Benzinske postaje: Mnoge benzinske postaje u Hrvatskoj pretvorile su se u mini-supermarkete. Osim goriva, tamo možete kupiti kruh, mlijeko, kavu, osnovne prehrambene artikle i higijenske potrepštine. U većim gradovima i na autocestama rade 24 sata dnevno. Kolodvori i zračne luke: Prodajni objekti unutar prostora autobusnih i željezničkih kolodvora te aerodroma izuzeti su od zabrane rada nedjeljom i blagdanima. Kiosci: Kiosci koji prodaju tiskovine i duhanske proizvode smiju raditi svaku nedjelju, ali uglavnom po skraćenom radnom vremenu, najčešće od 07:00 do 13:00 ili 14:00 sati. Tržnice i OPG-ovi: Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na otvorenim štandovima na tržnicama dopuštena je nedjeljom ujutro. Ipak, čvrsti objekti (trgovine i mesnice) unutar tržnica moraju pratiti pravilo od 16 radnih nedjelja.

Savjeti za pametno planiranje kupovine

Prilagodba novom režimu rada zahtijeva minimalan napor uz pridržavanje tri jednostavna koraka:

Provjera u realnom vremenu: Trgovački lanci ažuriraju svoje interaktivne karte svake srijede za nadolazeći vikend. Prije odlaska obavezno posjetite službenu web stranicu željenog brenda.

Kupovina preko tjedna: Izbjegnite subotnje gužve obavljanjem tjedne nabavke neperivih namirnica radnim danom navečer.

Iskoristite jutarnje sate subotom: Ako kupovinu morate obaviti za vikend, subota rano ujutro (između 07:00 i 09:00) nudi najmirnije iskustvo kupovine i pune police.

Organizirajte svoje vrijeme, pratite službene rasporede i uživajte u vikendu bez stresa i nepotrebnih vožnji do zatvorenih trgovina!