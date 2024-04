Q'ART se vraća u Ilicu

Festival-akcija Projekt Ilica: Q'ART poziva sve na nezaboravno iskustvo u nedjelju, 21. travnja 2024. kada će Zagreb, osmu godinu za redom, biti domaćin jedinstvenom kulturnom događaju! Ova iznimna manifestacija donosi spoj umjetnosti, kulture i zajednice na poznatu zagrebačku ulicu, stvarajući jednodnevni festival koji će oduševiti posjetitelje svih uzrasta.

Q'ART Ilica nije samo običan festival; to je iskustvo koje slavi bogatstvo kreativnosti i raznolikost umjetnosti. Od 09:30 do 15:30 sati, Ilica će postati pozornica na otvorenom za umjetnike, glazbenike, obrtnike i ljubitelje kulture. Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u raznim aktivnostima, od interaktivnih izložbi do radionica i performansa.

Što očekivati?

Izložbe na otvorenom: Fasade i pročelja zgrada pretvorit će se u galerijske prostore, prikazujući brojne radove umjetnika.

Ulični performansi: Slikarske performanse, živa glazba, plesne izvedbe, revije - svaki kutak Ilice bit će oživljen umjetnošću.

Gastronomska ponuda: Lokalni restorani i obrti predstavit će svoje specijalitete, stvarajući festivalsku atmosferu punu okusa i mirisa.

Program je kao i uvijek zanimljiv, raznolik i sastoji se od mnogih raznolikih izlagača, glazbenih nastupa te izlaganja mladih umjetnika.

Na ovogodišnjem festivalu koji se održava 21.4. na Ilici u Zagrebu na festivalu će sudjelovati vrhunski muzičari Diego Ortiz, Lucrecia Aragon, Bernabe Romero koji će izvoditi argentinske tango klasike. Jerko Jurin Trio čine tri sjajna mlada jazz glazbenika - Nikola Šantek na klaviru, Hrvoje Kralj na kontrabasu i Jerko Jurin na bubnjevima te će izvesti glazbu velikih jazz kompozitora i glazbenika. Gypsy swing trio Špirologija čiju postavu čine gitaristi Ivan Grgić- Špiro, Mirko Prišlin i kontrabasist Mario Jamnić predstavit će glazbu s autorskg albuma ''August... Rhythm changes''. Joe Pandur- gitara donosi sve popularniju postavu u svjetskom jazzu, postava tzv. ekonomičnog' trija. Ljeljak Šantek & Golubić trio u nedjelju će za vas izvoditi interpretacije poznatih jazz standarada.

U Second hand koncept reviji točno u podne na Britanskom trgu svoje radove će nam predstaviti studenti TTF-a pod mentorstvom Ivane Bakal i Đurđice Kocijančić, Humana Nova sa svojim upcycle konceptima nosive odjeće i različitih modnih dodataka, La Bestia i članovi ULUPUH-a od kojih ćete moći vidjeti uvijek inovativnu i zanimljivu odjeću Milene Rogulj sa svojim konceptom Zeleni balon, koji će nam prikazati svoje nove inspiracije. Mladi umjetnici Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu i dizajneri s Tekstilno tehnološkog fakulteta predstaviti će se na Art punktu u Ilici 85.

Projekt Ilica: Q'ART održava se osmu godinu za redom zahvaljujući velikoj podršci umjetnika, izlagača i mikro donatora projekta kao i svesrdnoj podršci Grada Zagreba, Turističke zajednice Grada Zagreba i Obrtničke komore Zagreb.

Pratite novosti o projektu na društvenim mrežama i na web stranici projekta.

Za sve koji žele znati više o Projektu Ilica: Q'ART

Projekt Ilica: Q'Art je kolektivni public art projekt u procesu koji istražuje suvremeno i socijalno nasljeđe povijesnih avangardi, novih i progresivnih umjetničkih praksi, metoda i tehnologija, njihov utjecaj na društvene procese te istovremeno predstavlja suradnju umjetnika i građana na ključnim društvenim i ekološkim temama. Radi se o kolektivnom multidisciplinarnom projektu koji kroz društvene prakse, akcionizam, community art i public art postaje pokretač društvenog, ekološkog, estetskog i poetskog angažmana.

Cilj je dugoročno promijeniti urbano iskustvo kroz društveno djelovanje umjetnika, udruga, sveučilišta, obrta i građana unutar zajednice. U 2024. godini projekt nastavlja s korištenjem praznih prostora i njihovog neiskorištenog potencijala.