Prva filmska adaptacija o Rafaelu

Talijanski institut za kulturu u Zagrebu donosi film koji uz pomoć 3D i 4K tehnologije prikazuje remek-djela renesansne umjetnosti. Film 'Rafael - Gospodar umjetnosti' bit će moguće pogledati na platformi Vimeo, uz pristupni kod, koji će biti aktivan od subote, 8. svibnja u 20 sati do nedjelje, 9. svibnja do 24 sata.

Pristupni kod može se rezervirati do petka, 7. svibnja do 12 sati putem linka: Raphael - the Lord of the Arts (esteri.it). Film je na engleskom jeziku.

„Rafael - Gospodar umjetnosti" prva je filmska adaptacija ikad napravljena o jednom od najpoznatijih umjetnika na svijetu - Rafaelu, pravim imenom Raffaello Santi ili Sanzio iz Urbina. U samo 37 godina života, od čuda od djeteta postao je jedan od najznačajnih predstavnika renesanse. Koristeći tehnologiju virtualne stvarnosti, film prati slikarev nomadski život na 20 različitih lokacija, uključujući glasovitu Sikstinsku kapelu. Rekonstrukcija papinske kapele prikazana u filmu reproducira Rafaelove tapiserije kod čuvene freske Posljednjeg suda, po prvi put ikad 3D i 4K prikaz Rafaelovih soba u Vatikanskoj palači iznad Borgijinih odaja te 360° virtualne šetnje visoke kvalitete. Ekskluzivno, ova filmska adaptacija predstavlja dva oltarna djela Rafaela i njegova učitelja Pietra Peruginija „Vjenčanje Djevice", izloženih u Galeriji Brera u Milanu.

Talijanski institut za kulturu u Zagrebu ustupanjem filma na unikatan način obilježava 501. obljetnicu Rafaelove smrti, u sklopu koje je u suradnji sa Zakladom muzeja Brescie, Veleposlanstvom Italije u Zagrebu i Muzejom za umjetnost i obrt nedavno otvorio izložbu „Rafael - na ishodištu mita", na kojoj je predstavljeno više od sto originalnih grafika mnogih značajnih autora od 16. do 18. stoljeća, uključujući Rafaela. Izložba se može razgledati u Muzeju za umjetnost i obrt do 6. lipnja 2021.