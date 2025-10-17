Problemi na Filozofskom

Obavještavamo vas da su podneseni prijedlozi za pokretanje stegovnog postupka protiv barem troje studenata, zbog "osnovane sumnje počinjenja teže povrede dužnosti studenta propisane člankom 3. stavkom 3. točkom 1. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata: 1. nasilno ponašanje (fizičko i simboličko) prema nastavnicima, suradnicima i drugim radnicima Fakulteta ili prema drugim studentima." Kako u dokumentu ne piše razlog pokretanja postupka, možemo samo pretpostaviti da se postupak vrši na temelju njihovog javnog djelovanja prilikom mirnih studentskih prosvjeda vezanih za nedavno donesenu Odluku o participaciji.

Dekan Domagoj Tončinić ovom prijavom studentima u pitanju zabranjuje upis, polaganje ispita i kolokvija, izlaganje ili predaju seminarskog rada, kontinuiranu evaluacija te pristup drugim oblicima nastave i provjere znanja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, do donošenja pravomoćnog rješenja u stegovnom postupku, odnosno do 90 dana.

Žalosno je, ali prije svega zabrinjavajuće, što je dekan odlučio započeti novu akademsku godinu namjernom zlouporabom svojih ovlasti i to samo tri tjedna nakon dogovora o participacijama koji nam je bio predstavljen u duhu suradnje i dijaloga. Iako studenti protiv kojih je pokrenut postupak za sad nisu dobili na uvid za koju ih se točno radnju tuži, podsjećamo da je dekan već ranije neutemeljeno tumačio kako su nenasilne akcije studenata "činovi nasilja" te je prijetio stegovnim posljedicama. Očigledno se radi o pokušaju zastrašivanja studenata koji su se u prethodnoj akademskoj godini borili protiv pokušaja naplate izvannominalnih godina studija, na što poručujemo da to neće proći!

Zahtijevamo da dekan povuče donesenu odluku o suspenziji optuženih studenata. Ona je autoritarna, radikalna i u potpunoj suprotnosti s vrijednostima akademske zajednice. Nadalje, ovom se odlukom nepotrebno i neopravdano ugrožava pravo na pohađanje nastave i izvršavanje ispitnih obveza, a onemogućuje se i sudjelovanje u programima studentske razmjene te završetak studija.

Podsjećamo, prema članku 13., stavku 1. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dekan fakulteta može (ali i ne mora po službenoj dužnosti) izreći ovu mjeru kada je u tijeku stegovni postupak. Drugim riječima, dekan je svjesno i namjerno odlučio uskratiti prava optuženim studentima koji ne predstavljaju nikakvu opasnost za studente i osoblje fakulteta.

O situaciji u kojoj se Filozofski fakultet - njegovi radnici i studenti, našao proteklih nekoliko godina, komunicirali smo već mnogo puta fakultetskoj i široj javnosti. Umjesto da ponavljamo sva ljudska i profesionalna nedjela dekana Tončinića i njegove uprave, istaknut ćemo kako se trenutačno ponovno odvija upisni kaos kojem je ovaj put doprinijela i činjenica da je uprava krenula u njihovo provođenje bez aktivne Odluke o participacijama. Do takve situacije nisu doveli studentski zahtjevi i prosvjedi, već sustavna neodgovornost, nebriga, nesposobnost i malicioznost dekana i svih onih koji ohrabruju njegovo djelovanje. Prije svega, dekan, a potom i ostali članovi uprave, trebaju i odgovarat će, u skladu s pravnim aktima, za već dobro im poznate propuste i prekršaje.

Još jednom zahtijevamo da dekan povuče donesenu odluku o suspenziji optuženih studenata, a od stegovnog suda očekujemo da će u procesu poštivati sva ustavom zagarantirana prava studenata na mirni prosvjed.

Plenum Filozofskog fakulteta u ZagrebuStudentski zbor Filozofskog fakulteta u Zagrebu

DODATAK OČITOVANJU (Izvještaj s proslave Dana fakulteta):

Danas je, povodom obljetnice osnutka Filozofskog fakulteta, na fakultetu održana svečanost u dvorani D-7. Na svečanosti su, među ostalima, prisustvovali i visoki uzvanici, poput izaslanika Ministarstva znanosti i obrazovanja, izaslanice Predsjednika RH, izaslanice Predsjednika Sabora RH, zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba i rektora Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom svečanosti dekan je održao govor pod naslovom "Kritike dekana" u kojem je, između ostalog, naglasio kako studenti imaju pravo na politički angažman i aktivističko djelovanje te da ih Uprava na to potiče, ali da su, po pitanju suradnje Fakulteta s izraelskim institucijama, kao i participacija u troškovima studija, studenti pretjerali, pritom ih kudeći kako trebaju preispitati svoju poziciju, poštivati demokratsku volju "većine" i iznositi provjerene činjenice.

Zaključno je dekan ipak naglasio kako potiče studente na kreativnost i kritičko mišljenje. Studenti su potom digli ruku kako bi se javili za riječ, koju nisu dobili. Između 15 i 20 minuta, studenti su držali ruke u zraku na očigledno ignoriranje Uprave. Nakon toga, između dvije točke studenti su samoinicijativno zatražili trenutak pažnje te se zahvalili dekanu na poticanju kreativnosti i kritičkog mišljenja, ističući kako je dekan pri tom bio posebno kreativan kada je izrekao privremenu suspenziju i početak stegovnog postupka za troje studenata. Voditeljica programa zahvalila je sarkastično studentima na performansu te ih zamolila da se vrate na svoja mjesta.