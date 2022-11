Premijera nove HBO serije "The Last of Us"

Prva sezona serije imat će 9 epizoda i odvija se 20 godina nakon uništenja moderne civilizacije. Joel, jedan od preživjelih, unajmljen je da prokrijumčari Ellie, 14-godišnju djevojčicu, iz surove karantene. Ono što započne kao manji zadatak pretvara se u brutalno, srcedraparajuće putovanje, jer oboje moraju proći kroz SAD i ovisiti jedno o drugome kako bi preživjeli.

U glavnim ulogama su Pedro Pascal kao Joel, Bella Ramsey kao Ellie, Gabriel Luna kao Tommy, Anna Torv kao Tess, Nico Parker kao Sarah, Murray Bartlett kao Frank, Nick Offerman kao Bill, Storm Reid kao Riley, Merle Dandridge kao Marlene, Jeffrey Pierce kao Perry, Lamar Johnson kao Henry, Keivonn Woodard kao Sam, Graham Greene kao Marlon, Elaine Miles kao Florence, Ashley Johnson i Troy Baker.

Serija „Тhe Last of Us" temeljena je na istoimenoj hvaljenoj videoigri koju je Naughty Dog razvio ekskluzivno za PlayStation® platforme, a scenarij i izvršnu produkciju potpisuju Craig Mazin i Neil Druckmann. Serija je nastala u koprodukciji sa Sony Pictures Television, a među izvršnim producentima su i Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan i Rose Lam. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint i Naughty Dog potpisuju produkciju.