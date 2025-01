S novom godinom dolaze naslovi koji se ne propuštaju

Tu je i nova serija o globalnom organiziranom kriminalu koju potpisuje Guy Ritchie, a u glavnim se ulogama pojavljuju Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren.U željno iščekivanoj drugoj sezoni vraćaju se serija Natashe Lyonne Poker Face i serija 1923 s Harrisonom Fordom i Helen Mirren, a u idućoj godini stiže i premijera treće sezone serije Gangs of London . Među filmskim hitovima koji dolaze na SkyShowtime u novoj godini su Apartment 7A, Despicable Me 4, MaXXXine, Smile 2, Star Trek: Section 31 i Transformers One.

Jedan od vodećih naslova je željno iščekivani Dexter: Original Sin, koji se počinje prikazivati 30. siječnja. Radnja se odvija u Miamiju 1991., a prednastavak serije Dexter prati Dextera Morgana (Patrick Gibson) tijekom njegove transformacije iz studenta u osvetničkog serijskog ubojicu. Na popisu je i politički triler The Agency čija je premijera predviđena za 10. veljače. U glavnim su ulogama Michael Fassbender, dvaput nominiran za nagradu Oscar®, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith i Richard Gere , a George Clooney izvršni je producent ove desetodijelne serije temeljene na francuskoj hit-drami Le Bureau des Légendes i prati Martiana (Fassbender), tajnog agenta CIA-je koji je dobio naredbu da napusti svoj tajni život i vrati se u London.

Lockerbie: A Search for Truth, petodijelna miniserija s Colinom Firthom, dobitnikom nagrada Oscar®, BAFTA-e, Zlatni globus® i Nagrade udruženja glumaca (SAG) u glavnoj ulozi počinje se prikazivati 28. veljače. Serija se bavi tragedijom iz 1988., kada je 259 putnika i članova posade poginulo u eksploziji zrakoplova na letu Pan Am 103, iznad Lockerbiea, 38 minuta nakon polijetanja, a još je 11 stanovnika izgubilo život kad se zrakoplov srušio na taj tihi škotski grad. Nakon nesreće i smrti njegove kćeri, doktora Jima Swirea (Firth), obitelji poginulih državljana Velike Britanije imenuju svojim glasnogovornikom i on kreće na neumorno putovanje koje ugrožava njegovu stabilnost, obitelj i život te iz temelja ruši njegovo povjerenje u pravni sustav.

SkyShowtime je također najavio posve novu dramu, za sada još bez naslova, legendarnog redatelja Guya Ritchieja, koja stiže tijekom 2025. Ovaj novi projekt Guya Ritchieja, u kojem će se u glavnim ulogama pojaviti Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren, vrti se oko dvije sukobljene obitelji u Londonu čiji se poslovi protežu diljem svijeta i duboko odanog posrednika čiji je zadatak pod svaku cijenu zaštititi jednu od njih.

Lukavo uvrnuta drama Sweetpea također se počinje prikazivati 2. siječnja. S Ellom Purnell (Yellowjackets) u glavnoj ulozi, ova priča o gnjevu adaptacija je istoimenog romana C. J. Skuse iz 2017. godine. 2025. će također obilježiti dolazak serije The Madison, nedavno najavljenog novog dijela sve opsežnije sage Yellowstone scenarista Taylora Sheridana, nominiranog za nagradu Oscar®. Michelle Pfeiffer, dobitnica Zlatnog globusa, igra glavnu ulogu u ovoj iskrenoj studiji boli i ljudske povezanosti, koja prati obitelj iz New Yorka u dolini rijeke Madison u središnjoj Montani. Franšiza Dexter također nastavlja zabavljati obožavatelje originalne serije. Dexter: Resurrection počet će se prikazivati kasnije iduće godine, uz povratak dobitnika Zlatnog globusa i Nagrade udruženja glumaca (SAG) Michaela C. Halla u ulozi koju je proslavio.

Među novonajavljenim povratničkim sezonama koje će se početi prikazivati ekskluzivno na usluzi SkyShowtime su druga sezona hit-serije Poker Face, s Natashom Lyonne u glavnoj ulozi, treća sezona serije Gangs of London, u kojoj se pojavljuju Joe Cole i Sopé Dìrísu te druga sezona željno iščekivane serije o počecima Yellowstone sage, 1923, s Harrisonom Fordom i Helen Mirren u glavnim ulogama, od 10. ožujka. Ostali favoriti koje ćemo ponovno gledati su treća sezona psihološkog horora i drame o gnjevu Yellowjackets, s premijerom 27. veljače te Star Trek: Strange New Worlds koji se temelji na godinama tijekom kojih je kapetan Christopher Pike bio za kormilom broda U.S.S. Enterprise.

Pružajući svojim pretplatnicima najbolju zabavu iz studija Paramount, NBCUniversal i Sky Studios, SkyShowtime se brzo etablirao kao dom holivudskih hitova i lokalne zabave, koji nudi pomno odabrani sadržaj publici u više od 20 europskih zemalja. S početkom nove godine dva posve nova SkyShowtime originala povest će publiku duboko u zapanjujuće priče iz stvarnog života. Od 9. veljače dokumentarna serija Schmeichel prikazivat će uspone i padove legendarnog danskog nogometaša Petera Schmeichela, prateći nevjerojatan uspon do slave i sjajnu 22-godišnju karijeru jednog od najvećih vratara svih vremena.

SkyShowtime original Recipe for Murder istraživat će medijski istaknut slučaj koji je potresao cijeli svijet. Ova petodijelna serija glasovitog autora dokumentarnih filmova, Josea Gomeza, govori o nasilnoj smrti kolumbijskog kirurga Edwina Arriete koju je skrivio Daniel Sancho, ambiciozni 29-godišnji kuhar i sin jednog od najpoznatijih španjolskih glumaca. Uz ove nezaobilazne originalne serije SkyShowtime nudi i španjolski psihološki triler Shades (Matices), šestodijelnu poljsku dramu o serijskom ubojici Langer i drugu sezonu nordijske hit-serije Veronika, čija će premijera biti kasnije u 2025. Napeta poljska kriminalistička priča Śleboda i španjolska komedija Mamen Mayo također će se početi prikazivati na svim tržištima gdje je dostupan SkyShowtime i to 20. veljače odnosno 27. veljače.

Ljubitelji filmova doći će na svoje s uzbudljivim popisom holivudskih hitova koji će se po prvi put pojaviti na usluzi SkyShowtime početkom 2025., uključujući Apartment 7A, dostupan od 31. prosinca, originalni film Star Trek: Section 31 od 7. veljače, Despicable Me 4 od 10. veljače i MaXXXine od 16. veljače, a Transformers One i Smile 2 pridružit će im se kasnije tijekom godine.

Točni datumi premijera pojedinih serija i filmova bit će objavljeni tijekom 2025.

Voditelj odjela za sadržaj usluge SkyShowtime, Kai Finke rekao je: „Radujemo se 2025. godini uvjereni da svojom sve većom ponudom SkyShowtime nastavlja pružati širok raspon fantastične zabave i donosi našim pretplatnicima nenadmašno iskustvo gledanja. Od posve novih ekskluzivnih serija s vrhunskim holivudskim imenima kao što je The Agency, do željno iščekivanog prednastavka Dexter: Original Sin i neodoljivih lokalnih originala kao što su Schmeichel i Recipe for Murder, imamo ponešto za svakoga, uključujući nezaobilaznu ponudu najvećih obiteljskih kinohitova poput Despicable Me 4."