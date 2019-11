Prehlada - kada postajemo zarazni?

Prehlada je dosadna i uporna - kada se zarazite virusom prehlade, bolest možete prenijeti na druge i prije pojave prvih simptoma, znači prije nego ste uopće svjesni da ste zaraženi.

Dr. Rajsree Nambudripad iz Medicinskog centra St. Jude u SAD-u kaže da zarazni postajemo dan prije pojave simptoma, a pojasnila je i kako ti simptomi izgledaju.

"Ako imate povišenu temperaturu, ali ne pretjerano, već nižeg stupnja, osjećate bolove u tijelu, glavobolju, grlobolju, a zatim se pojavi kašalj te začepljeni nos ili sinusi, onda ste sigurno zarazni". objasnila je.

Naglasila je da smo zarazni pet do sedam dana nakon pojave prvih simptoma, čak i ako su se ti simptomi smanjili.

Također, postoje ljudi kojima je imunitet jači, no mogu biti prijenosnici zaraze.

"Neki ljudi imaju jači imunitet pa ih prehlada ne pokosi u potpunosti. Oni mogu slabije osjećati bolove. To je zato što se njihovo tijelo bolje bori s infekcijom, no oni su i dalje zarazni za druge i mogu širiti virus u spomenutom vremenskom okviru ", kaže dr. Nambudripad i dodaje da je uvijek dobra ideja ostati kod kuće, čak i kada je imunitet jači, da ne bi zarazili kolege ili ljude koje susrećemo na putu do posla te kako bismo se brže oporavili od bolesti.

Liječnica napominje da jačina simptoma ne znači da je netko manje ili više zarazan.

Znači, ako je nekoga prehlada baš jako pogodila, to ne znači nužno da širi više virusa oko sebe.

Ipak, pretjerano kašljanje i kihanje sigurno povećava količinu virusa u okolini i zato je važno staviti maramicu na nos i usta