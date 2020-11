Predstavljen program 18. Zagreb Film Festivala

Na konferenciji za medije predstavljen je program Zagreb Film Festivala, čije će se osamnaesto izdanje održati online od 8. do 15. studenog na platformama www.kinoeuropa.hr i croatian.film te na službenoj web-stranici www.zff.hr. Festival su putem live streama iz Hrvatskog glazbenog zavoda predstavili direktor Boris T. Matić, izvršni direktor Hrvoje Laurenta, producentica Lana Matić i koordinatorica festivala KinoKino, Katarina Crnčić.

"Nalazimo se na pragu punoljetnosti, i baš kao svaki tinejdžer koji ulazi u svijet odraslih našli smo se pred potpuno novim izazovima. U svjetlu aktualne epidemiološke situacije odlučili smo cijeli festival održati na internetu i čuvati zdravlje publike te festivalske ekipe. Ove godine tako neće biti nekih događaja uživo koji dodatno oplemenjuju našu festivalsku priču, ali zato će biti onog najvažnijeg - sjajnih filmova sa svih strana svijeta, čiji je broj isti kao i lani. Oko stotinu filmova rasporedili smo u četiri natjecateljska programa - dugometražnu konkurenciju, međunarodnu kratkometražnu konkurenciju, konkurenciju domaćih kratkih filmova Kockice i program Ponovno s nama, dva popratna programa - Velikih 5 i Festivali pod reflektorom - te program festivala KinoKino, koji se ove godine održava pod kapom ZFF-a. Online projekcije za nas nisu novost - s njima smo na www.kinoeuropa.hr i croatian.film počeli još početkom godine, a odaziv publike ugodno nas je iznenadio. Sretni smo što će u našim filmskim projekcijama prvi put iz svojih domova moći istovremeno uživati gledatelji iz cijele Hrvatske, a vesele nas i simpatične reakcije followera na društvenim mrežama koji nam javljaju da su za ZFF pripremili svoje "svečane dekice" i recepte za kokice iz kućne radinosti", izjavio je Boris T. Matić.

Boris T. Matić osvrnuo se i na posebnosti selekcije natjecateljskog programa dugometražnog filma: "U posljednjih godinu dana tragali smo za novim i zanimljivim debitantskim ostvarenjima iz cijeloga svijeta i na kraju između velikog broja pregledanih odabrali filmove koje danas predstavljamo. U dugometražnu konkurenciju uvrštena su dva filma čiji redatelji pripadaju kinematografijama zemalja koje nam nisu često na filmskom radaru, a zajedničko im je i to što političke i povijesne teme stavljaju u kontekst humora i fantazije. Palestinski film i aktualni predstavnik te zemlje u utrci za strane Oscare, Gaza mon amour u režiji braće Tarzana i Araba Nassera, zaigran je prikaz modernog života pod okupacijom koji otkriva kako čak i najljepšu ljubavnu priču može dokrajčiti represivna država. Glavne uloge u ovoj satiri o ljubavi i potisnutoj žudnji ostvaruju zvijezde popularnih serija Salim Daw (Fauda) i Hiam Abas (Nasljeđe). Sirotište (The Orphanage) afganistanske redateljice Shahrbanoo Sadat gorko-slatka je priča o odrastanju u Afganistanu tijekom sovjetske okupacije krajem 80-ih godina prošlog stoljeća ispripovijedana kombinacijom bolivudske fantazije, folklora i na trenutke bolnog realizma. Film je premijerno prikazan u sekciji 15 dana autora u Cannesu.

Tri filma u glavnom programu priče su o junakinjama koje se mijenjaju, sazrijevaju i emancipiraju u novom, nepoznatom i ne uvijek dobronamjernom okruženju. Pitanje granice između prisilnog i dobrovoljnog seksualnog odnosa u priči o 15-godišnjoj skijašici Lyz i njezinu starijem treneru (Jérémie Renier - Kriminalci na godišnjem, Nepoznata djevojka) postavlja sportska drama Slalom, debitantsko ostvarenje francuske redateljice Charlène Favier iz ovogodišnje službene selekcije Cannesa. Film je snimljen na očaravajućim padinama francuskog skijališta Les Arcs, koje je poslužilo R. Östlundu kao kulisa za film Turist. U zanimljivoj studiji karaktera, filmu Influencerica (Sweat) švedsko-poljski redatelj Magnus von Horn pozabavio se emocionalnim i psihičkim posljedicama neprestane izloženosti zvijezde društvenih mreža. Pratimo tri dana u životu megapopularne fitness-influencerice Sylwije (Magdalena Kolesnik) tijekom kojih nestaju slojevi s njezine besprijekorne fasade. Film Influencerica osvojio je glavnu nagradu festivala u Chicagu, a bio je uvršten i u službenu selekciju ovogodišnjeg Cannesa. Na putu osobne transformacije zatječemo i junakinju filma Pari grčkog redatelja iranskog porijekla Siamaka Etemadija, koji je premijerno prikazan na ovogodišnjem Berlinaleu. Pari je priča o potrazi majke, muslimanke iz Irana, za sinom koji je nestao za vrijeme studija u Grčkoj. U novom i njoj potpuno nepoznatom svijetu Pari je prisiljena odbaciti slojeve svog starog identiteta, pa i one koji su je oblikovali kao uzornu i poslušnu suprugu.

Grijesi bešćutnih i korumpiranih sustava te nepravde nanesene marginaliziranim pojedincima i skupinama tema su triju snažnih drama koje se djelomično temelje na istinitim događajima. Slušaj (Listen), redateljski prvijenac glumice i redateljice Ane Rocha de Sousa uspoređuju s filmovima Kena Loacha, a u Veneciji je osvojio čak pet nagrada, uključujući Lava budućnosti za najbolje debitantsko ostvarenje. Priča prati borbu jedne obitelji doseljenika protiv britanskog sustava socijalne skrbi, a inspirirana je stvarnim slučajevima tzv. prisilnih posvojenja u Londonu. Temom oduzimanja djece bavi se i Otac, film u režiji Srdana Golubovića, koji se na ZFF-u prikazuje izvan konkurencije. Impresivnu glumačku interpretaciju ostvario je Goran Bogdan, s pritajenom snagom utjelovivši očajnog oca koji od gubitnika s društvene margine postaje junakom našega doba. Film je premijerno prikazan u programu Panorama u Berlinu, gdje je osvojio nagradu publike i nagradu Ekumenskog žirija, a u Puli je osvojio nagradu publike, Zlatna vrata, i to kao prvi film u povijesti tog festivala ocijenjen prosječnom ocjenom publike 5,0.

Još jedan laureat Venecije (Dani autora, nagrada Europa Cinemas Label) koji gledamo u glavnom programu ZFF-a bavi se životima ljudi s društvenih margina. Oaza srpskog redatelja Ivana Ikića (Barbari, 2014.) neobična je priča o ljubavnom trokutu iz beogradskog doma za djecu i mlade s posebnim potrebama. U naslovnim ulogama pojavljuju se naturščici, štićenici doma za djecu i mlade s posebnim potrebama Sremčica: Marijana Novakov, Valentino Zenuni i Tijana Marković, dok ostale uloge tumače Goran Bogdan i Maruša Majer.

Uz već spomenute Oca i Oazu, regionalnu kinematografiju u glavnom programu zastupa i bosansko-hercegovački film Pun mjesec u režiji Nermina Hamzagića. Film je u Cottbusu osvojio nagradu Ekumenskog žirija i nagradu za najboljeg glumca (Alban Ukaj), a nalazi se na popisu filmova nominiranih za nagradu Europske filmske akademije u kategoriji najboljeg debitanta. U glavni program ZFF-a uvršten je i Havel, biografski film o čuvenom češkom piscu, političkom disidentu i nacionalnom vođi Václavu Havelu. Prožet njegovim prepoznatljivim, teatralnim humorom kojem ništa nije bilo sveto, drugi film Sláveka Horáka (Kućna njega - ZFF 2015.) oda je Havelu kao umjetniku, velikom zabavljaču, ali i čovjeku od akcije koji je svojim dubinskim razumijevanjem ljudske prirode znao ne samo zabaviti nego i inspirirati i pokrenuti mase kako bi promijenili svijet."

Kratkometražni natjecateljski program 18. ZFF-a predstavio je Hrvoje Laurenta: "U konkurenciju međunarodnih kratkometražnih filmova uvršteno je 12 naslova, a među njima su dva nastala u hrvatskoj koprodukciji: Svi psi odlaze nagrađivane islandske filmašice Ninne Pálmadóttir (Castor Multimedia) te Srna mađarskog redatelja Istvána Hevesija (Eclectica). Selekcija uključuje Ne želim zaboraviti redatelja Sameha Alae, prvi egipatski film nakon pedeset godina koji je uvršten u kratkometražnu konkurenciju Cannesa, gdje je i nagrađen Zlatnom palmom za najbolji kratki film, kolumbijski Između tebe i Milagros redateljice Mariane Saffon, koji je proglašen najboljim filmom venecijanskog programa Horizonti, te film Praznina ruskog redatelja Antona Sazonova, koji je nagrađen za režiju u Locarnu. S Tjedna kritike u Cannesu dolazi i francuski film Dustin redateljice Naïle Guiguet, iz kratkometražne konkurencije Cannesa grčki film Autocesta 65 redateljice Evi Kalogiropoulou, a iz Venecije portugalski film Smjena redateljice Laure Carreira, koji je ujedno nominiran za Europsku filmsku nagradu. U utrci za Zlatna kolica u kratkometražnoj konkurenciji nalaze se i bugarski film redateljice Kristine Spasovske Matica, nizozemski Putem redateljice Marit Weerheijm, turski Mamaville redateljice Irmak Karasu i srpski Pred nama Aleksandra Adžića.

Kockice su natjecateljski program hrvatskih kratkometražnih filmova i jedna od najznačajnijih platformi za promociju mladih filmskih talenata u Hrvatskoj. U veljači ove godine program je dobio nadogradnju svojeg dugogodišnjeg postojanja u obliku internetske platforme croatian.film, na kojoj će i biti prikazano sedam filmova prema odabiru dugogodišnjeg selektora, Vladimira Gojuna. Filmovi su: Devet mjeseci, novi film Josipa Lukića (Minjonja njanjonja - ZFF 2015.; Južno voće - posebno priznanje, ZFF 2019.), Angina pectoris, novo ostvarenje Filipa Mojzeša (Groblje slonova - ZFF 2019.), Ništa ja tebi ne govorim, samo kažem u režiji glumice, scenaristice i redateljice Sanje Milardović, U šumi Sare Grgurić, Sparina Petra Vukičevića, Stanar Borne Zidarića te Bepo Filipa Antonija Lizatovića. Pobjedniku će uz nagradu biti dodijeljen i novčani iznos od 10.000 kuna, koji osigurava Društvo hrvatskih filmskih redatelja."

Natjecateljski program Ponovno s nama, u kojem gledamo nove filmove već etabliranih redatelja, predstavio je Boris T. Matić: "Program donosi devet ostvarenja autora koje ZFF prati od njihovih početaka. Među njima se ističe Radu Jude, jedan od vodećih rumunjskih redatelja današnjice i dvostruki laureat ZFF-a (Najsretnija djevojka na svijetu - posebno priznanje, ZFF 2009.; Svi u našoj obitelji - Zlatna kolica, ZFF 2012.; Bravo! - ZFF 2016.). U svom najnovijem filmu, Velika slova (Uppercase Print), Jude seže duboko u arhive Ceauşescuova režima, donoseći fascinantan uvid u tajne nacionalne prošlosti uz važno upozorenje o svim opasnostima kolektivnog zaborava. Šesti put u programu ZFF-a sudjeluje kanadski redatelj Xavier Dolan, koji je za dugometražni prvijenac Ubio sam majku 2009. godine nagrađen Zlatnim kolicima za najbolji film. Njegov novi film, Matthias i Maxime (Matthias and Maxime), romansa je izgrađena na nelagodi muškosti i čeznutljiva studija ljubavi i prijateljstva. Islandski redatelj Rúnar Rúnarsson (Vulkan - ZFF 2011.; Vrapci - ZFF 2015.) u program ZFF-a vraća se s netipičnim božićnim filmom Jeka (Echo), u kojem kroz 56 poetičnih vinjeta otkriva Island u njegovoj kompleksnoj punini, slažući pritom bridak ali nježan portret suvremenog društva. U programu je i novi film dobitnika Zlatnih kolica za dugometražni prvijenac Pogrešna dostava (ZFF 2013.), Fotografija (Photograph) redatelja Ritesha Batre. U svom šarmantnom četvrtom filmu Batra inspiraciju crpi iz bolivudskih mjuzikla i Shakespeareovih komedija kako bi ponudio malo drukčiju priču o ljubavi u kontradiktornom svijetu urbane Indije. Redatelj Carlos Marques-Marcet (10.000 km - ZFF 2015.; Sidro i nada - ZFF 2018.) na ZFF se vraća s filmom Dani koji dolaze (The Days to Come), autentičnom pričom o trudnoći i transformaciji jedne veze, u kojoj kamera devet mjeseci prati stvarnu trudnoću glavnog glumačkog para.

Protekla godina donijela je nekoliko važnih regionalnih ostvarenja koja s ponosom predstavljamo u programu Ponovno s nama. U Hrvatskoj su godinu obilježile snažne žene na filmu, a među njima je apsolutna pobjednica Pule, Tereza37 Danila Šerbedžije s Lanom Barić u glavnoj ulozi i uz njezin scenaristički potpis, na trenutke razorna drama o ženi u kasnim tridesetima koja odluči promijeniti svoj rutinirani brak i pronaći svoj komadić sreće. Tu su zatim film Mare, u kojem redateljica Andrea Štaka vješto rastvara slojeve ženskog identiteta u malenom hrvatskom gradu s iznimnom glumačkom izvedbom Marije Škaričić, nagrađene za ovu ulogu Srcem Sarajeva za najbolju glumicu, te Mater, priča o tjeskobnom, tiranskom odnosu majke i kćeri s Darijom Lorenci Flatz u glavnoj ulozi, nagrađenoj u Puli Zlatnom arenom za najbolju glumicu, dok je redatelj Jure Pavlović primio nagradu za najboljeg debitanta. U programu gledamo i novi film Pjera Žalice, crnu komediju Koncentriši se, baba u kojoj se, u maniri svake balkanske obitelji koja imalo drži do sebe, borba za nasljedstvo pretvara u bespoštedni obiteljski rat, dok stvarni rat kuca na vrata, a raspad jedne obitelji postaje tako metafora raspada jedne države."

Zagreb Film Festival dodjeljuje nagrade Zlatna kolica u kategoriji najboljeg dugometražnog filma, najboljeg međunarodnog kratkometražnog filma te hrvatskog filma iz programa Kockice. Najboljem filmu iz programa Ponovno s nama dodjeljuje se nagrada Zlatni bicikl, a pobjednika odabire publika. Poznati su i članovi žirija 18. ZFF-a. O najboljim filmovima u natjecateljskom programu dugometražnog filma odlučivat će žiri u sastavu: slovenski redatelj i scenarist Damjan Kozole, srpska redateljica Ivana Mladenović (Ivana Grozna - Zlatna kolica, ZFF 2019.) i slovački redatelj te scenarist Marko Škop. Žiri međunarodnog kratkometražnog glavnog programa i programa Kockice čine: hrvatski snimatelj i redatelj Rino Barbir (Druker - Zlatna kolica, ZFF 2019.), srpski redatelj Stefan Đorđević (Posljednja slika o ocu - Zlatna kolica, ZFF 2019.) i crnogorski producent Ivan Đurović.

Popratni program Velikih 5, koji ZFF ostvaruje u suradnji s mrežom kulturnih instituta Europske unije u Hrvatskoj (EUNIC), predstavila je Lana Matić: "Svake godine ZFF publici predstavlja istaknute recentne naslove iz pet najvećih europskih kinematografija: Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke, Španjolske i Italije. Njemačku ove godine predstavlja Undine, reinterpretacija starog europskog mita o vodenoj vili smještena u suvremeni Berlin u režiji slavnog Christiana Petzolda (Feniks - ZFF 2015.; Tranzit - ZFF 2019.), a Italiju predstavlja topla drama o ljubavi i prijateljstvu Najljepše godine (The Best Years) u režiji Gabrielea Muccina. Francuski film u programu Velikih 5 jest Uz tebe (By Your Side) u režiji Audrey Estrougo, drama o obiteljskim odnosima koje nagriza psihička bolest s Lucie Debay (Bosonogi car - ZFF 2019.) u glavnoj ulozi, a britanski socijalna drama na tragu filmova Andree Arnold, Apsolutni početak (Perfect 10) Eve Riley, nježan i istovremeno hrabar portret tinejdžerice koja upoznaje svog polubrata. Španjolski predstavnik je Madre u režiji majstora napetih filmskih priča Rodriga Sorogoyena (Vlast - ZFF 2019.; Neka nas Bog spasi - ZFF 2017.)."

Program Festivali pod reflektorom obuhvaća naslove koje su programski selektori nekoliko europskih festivala odabrali posebno za publiku Zagreb Film Festivala. Program je ove godine nastao u suradnji sa Sarajevo Film Festivalom, Sofia Film Festivalom, Venecijanskim filmskim festivalom - program Horizonti, Human Rights Film Festivalom, Festivalom mediteranskog filma Split te Filmskim festivalom Herceg Novi.

ZFF-ovu platformu za edukaciju i umrežavanje profesionalaca predstavila je producentica Lana Matić: "Program Industrije održat će se ove godine online tijekom sedam festivalskih dana i uz podršku partnera HUB385. Nastavljamo sa svojim redovnim programima i radionicama kao što su Moj prvi scenarij, Industrija Mladost!, Pitching-forum Industrije Mladost te radionica Moja prva videoigra. Brojna ovogodišnja predavanja pokrit će širok spektar tema. U suradnji s udrugom Restart donosimo masterclass rumunjskog redatelja Radua Judea, koji će moderirati redatelj Igor Bezinović. Očaranost na djelu: Kako film mijenja svijet naziv je predavanja američke script-doktorice Bobette Buster koje ZFF organizira u suradnji sa Savezom scenarista i pisaca izvedbenih djela (SPID).

Stalni fokus Industrije na potencijal i moguće pravce razvoja videoigara kulminirat će događanjima realiziranima u sklopu projekta DigiTelling u suradnji s Francuskim institutom u Hrvatskoj i Goethe-Institutom Kroatien, a ove godine čak su tri događanja posvećena ovoj rastućoj grani audiovizualne umjetnosti, dva masterclass-događanja i panel-diskusija o mogućnostima sudjelovanja hrvatske industrije videoigara u europskim koprodukcijama. Cornelia Geppert održat će predavanje na temu usamljenosti u videoigrama, a Thierry Baujard predavanje pod nazivom Igre bez granica: europske koprodukcije na temu povećanja državnih potpora u europskim zemljama za proizvodnju videoigara. O televizijskom pripovijedanju te promicanju dramskih televizijskih projekata na međunarodnom tržištu bit će riječi na predavanju Identificiranje suštine i koncepta s ciljem pripreme i predstavljanja vaših ideja za TV-serije, koje će održati iskusne scenaristice i producentice Helene Granqvist i Valeria Richter u organizaciji DKE - Ureda MEDIA Hrvatske i Srbije.

U samoj završnici programa Industrija očekuje nas panel-diskusija u suradnji s Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj i DKE - Uredom MEDIA Hrvatske pod naslovom Kako institucije i dobri primjeri prakse mogu pomoći europskom filmu tijekom COVID-19 krize. Europski audiovizualni sektor doživio je ozbiljne posljedice zbog krize uzrokovane virusom COVID-19, stoga je važno raspravljati o mogućnostima koje nacionalne i institucije EU mogu poduzeti kako bi zaštitile producente i kina u ovom teškom razdoblju. U panelu će sudjelovati predstavnici Europskog parlamenta, Ministarstva kulture, Hrvatskog audiovizualnog centra, mreže Europa Cinemas i predstavnici filmske industrije.

Većina predavanja u okviru programa Industrija otvorena je za javnost, a moći će se pratiti putem online streaminga na službenoj stranici Zagreb Film Festivala www.zff.hr i na društvenim mrežama."

Svoje posebno, 5. izdanje u sklopu 18. ZFF-a imat će i festival po mjeri najmlađe publike, KinoKino - Međunarodni filmski festival za djecu, čiji je program predstavila njegova koordinatorica Katarina Crnčić: "Ovogodišnje izdanje održat će se online na platformi www.kinoeuropa.hr, a u glavnom natjecateljskom programu gledamo najvažnije recentne filmove za djecu iz cijeloga svijeta. Nagrađivani filmovi dolaze iz Njemačke, Austrije, Švedske, Litve, Irske, ali i daleke Australije, otkuda nam dolazi film redatelja Johna Sheedyja znakovita naslova S kao sreća - emocija koja nam u ovim trenucima svima treba i koju želimo izazvati kod svojih malih gledatelja. O najboljim filmovima odlučivat će, kao i uvijek dosad, i profesionalni i dječji žiri sastavljen od pet zagrebačkih osnovnoškolaca. U sklopu popratnog programa Klasici, zamišljenog kao prostor za gledanje starijih filmova koji su nezaobilazni i za današnje generacije, gledamo Vlak u snijegu Mate Relje, klasik dječje književnosti pretvoren u klasik domaćeg filma, zbog svoje univerzalne poruke o ljubavi i prijateljstvu jednako popularan danas kao i prije četrdeset godina kada je snimljen. Svoje online izdanje imat će i najpopularniji popratni program festivala, Moj prvi odlazak u kino, koji će se ove godine prigodno pretvoriti u Moj prvi online festival. Kako bi festivalsko vrijeme bilo ispunjeno ne samo zabavom nego i učenjem, Čejen Černić, redateljica uspješnog filmskog nastavka o avanturama dječaka Koka Uzbuna na Zelenom Vrhu, održat će radionicu pod nazivom Drugi filmski korak, na kojoj će zajedno s prošlogodišnjim sudionicima radionice Prvi filmski korak nastaviti rad na priči koju su prošle godine zajedno izabrali za daljnji razvoj. U suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom održat će se interaktivni panel pod nazivom Školska videoteka u novom normalnom, zamišljen kao zajednički susret dionika audiovizualnog i odgojno-obrazovnog sektora s ciljem artikuliranja svih ključnih aspekta problematike dostupnosti kvalitetnih filmova za djecu i mlade te metodičkih materijala za nastavnike u online okruženju."

Jedini dio festivala koji ove godine neće biti virtualan, ZFF putuje, na svojoj će turneji Hrvatskom posjetiti čak dvanaest gradova. Komadić zeefefovske atmosfere uz odabrane filmske naslove Undine Christiana Petzolda, Otac Srdana Golubovića te film Jako jako daleko iz programa festivala KinoKino tako će stići u kina u Bjelovaru, Čakovcu, Dubrovniku, Koprivnici, Novoj Gradiški, Rijeci, Samoboru, Slatini, Splitu (kina Karaman, Zlatna vrata i Dom mladih), Šibeniku, Varaždinu i Velikoj Gorici.

Hrvoje Laurenta osvrnuo se na specifičnosti online izdanja te otkrio detalje o cijenama ulaznica. Filmovi iz Glavnog programa - dugometražne te kratkometražne konkurencije i programa Ponovno s nama, te iz popratnih programa Velikih 5 i Festivali pod reflektorom i festivala KinoKino bit će prikazani na www.kinoeuropa.hr, a natjecateljski program domaćih kratkometražnih filmova Kockice na platformi croatian.film. Filmovi će biti dostupni za gledanje u periodu od 24 sata, odnosno od 18:00 sati na dan početka prikazivanja do 18:00 sati idućeg dana, a moći će se gledati samo na teritoriju Republike Hrvatske.

Cijena ulaznice za pojedini naslov iznosi 26 kuna za dugometražne filmove iz natjecateljskog programa, program Ponovno s nama i Velikih 5. Cijena ulaznice za naslove iz programa festivala KinoKino iznosi 20 kuna. Kratkometražni filmovi iz međunarodnog programa i Kockica te filmovi iz programa Festivali pod reflektorom moći će se pogledati besplatno.

Pojedinačne ulaznice moguće je kupiti neposredno prije projekcije na www.kinoeuropa.hr. Festivalski paketi ulaznica (paket Glavni program, paket Ponovno s nama, paket Velikih 5 i KinoKino Maratonac) dostupni su u pretprodaji na www.kupiulaznicu.zff.hr. Kupnjom festivalskih paketa Mastercard® i Maestro® karticama online na www.kupiulaznicu.zff.hr ostvarujete pogodnosti. Sve informacije na jednom mjestu pronađite na www.zff.hr.

Zagreb Film Festival financijski podržavaju Gradski ured za kulturu, Hrvatski audiovizualni centar i Kreativna Europa - potprogram MEDIA. Festival medijski pokrivaju Jutarnji list, Yammat FM i Gold FM. Novčane nagrade za najbolji film dugometražnog i kratkometražnog natjecanja osigurava Addiko bank, a nagradu za najbolji film programa Kockice osigurava Društvo hrvatskih filmskih redatelja. Festival podržavaju Zagrebačka pivovara, Mastercard, FED i mnogi drugi.