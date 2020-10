Posebna regulacija prometa zbog blagdana Svih Svetih

Privremena regulacija prometa prema gradskim grobljima povodom dana Svih Svetih uspostavlja se na sljedeći način, kao i svake godine, objavila je Zagrebačka policija.

I. Groblje Mirogoj

1. od subote, 24. 10. 2020. godine do ponedjeljka, 2. 11. 2020. godine zabranit će se obostrano parkiranje za sva vozila u Ulici Kameniti stol na dijelu od Remetske ceste do Ulice Remete,

2. od subote, 24. 10. 2020. godine do petka, 30. 10. 2020. godine i u ponedjeljak, 2. 11. 2020. godine od 07:30 do 21:00 sata zatvorit će se za sav promet (osim za vozila ZET-a i AUTO-TAXI) Mirogojska cesta od rotora na Mirogoju do Remetske ceste i Aleju Hermana Bollea (u cijeloj dužini),

3. u subotu, 31. 10. 2020. godine i nedjelju, 01. 11. 2020. godine, promet TAXI vozilima dozvoliti će se samo iz smjera Mirogojske u smjeru Bijeničke, odnosno zabraniti će se promet TAXI vozilima ulazak na Bolleovu iz Bijeničke,

4. u subotu, 31. 10. 2020. godine i nedjelju, 1. 11. 2020. godine, od 07:30 do 21:00 sat zabranit će se promet motornim vozilima po Mirogojskoj cesti (od Rockfellerove do rotora na Mirogoju), osim za vozila ZET-a i TAXI vozila,

5. u subotu, 31. 10. 2020. godine i nedjelju, 01. 11. 2020. godine od 07:30 do 21:00 sat zabranit će se promet Remetskom cestom od Kamenitog stola do Mirogojske ceste, osim za vozila ZET-a i TAXI vozila,

6. u subotu, 31. 10. 2020. godine i nedjelju, 1. 11. 2020. godine od 07:30 do 21:00 sat zabranit će se promet Ulicom Kameniti stol od Remetske do Ulice Remete, osim za vozila ZET-a, TAXI vozila i vozila s akreditacijom,

7. u subotu, 31. 10. 2020. godine i nedjelju, 1. 11. 2020. godine od 08:00 do 21:00 sat u zoni raskrižja Mirogojska/Remetska zabranit će se svim vozilima da iz smjera Krematorija skreću lijevo prema arkadama na Mirogoju (dozvolit će se smjer kretanja prema jugu po Mirogojskoj),

8. od subote, 31. listopada 2020. godine od 06:00 do nedjelje, 1. 11. 2020. godine do 21:00 sat zabranit će se uzdužno parkiranje na Remetskoj cesti (uz novoizgradeni Kolumbarijski zid od ulaza u braniteljski dio groblja do Krematorija) za sva vozila osim za vozila ZET-a,

9. od subote, 24. 10. 2020 godine do petka 30. 10. 2020. godine i u ponedjeljak, 2. 11. 2020. godine, od 07:30 do 21:00 sat zabranit će se pristup na Kaptol svim vozilima (osim vozila ZET-a, TAXI i vozila dostave),

10. od petka, 30. 10. 2020 godine od 20:00 sati do nedjelje, 1. 11. 2020. godine do 21:00 sat zabranit će se parkiranje i zaustavljanje na zapadnoj strani Nove vesi, odnosno na Gupčevoj zvijezdi kod kućnog broja 1 (poslije pješačkog prijelaza),

11. u subotu, 31. 10. 2020. godine i nedjelju, 1. 11. 2020. godine od 07:30 do 21:00 sat zabranit će se pristup na Kaptol svim vozilima osim vozila ZET-a (zatvorit će se Ulica Kaptol od raskrižja Mikloušićeva /Zvonarnička do raskrižja Bakačeva/Pod zidom/Vlaška) te će se zabraniti i onemogućiti zaustavljanje i parkiranje vozila na Kaptolu,

12. u subotu, 31. 10. 2020. godine od 07:30 do nedjelje, 1. 11. 2020. godine do 21:00 sat odrediti će se jednosmjerni promet u smjeru juga ulicom Nova Ves od Vrancićeve do Degenove ulice,

13. u subotu, 31. 10. 2020. godine i nedjelju, 01. 11. 2020. godine od 07:30 do 21:00 sat stajalište TAXI vozila na Ulici Nova ves (u zoni raskrižja s Vrančićevom) ukinut će se obostrano u zoni raskrižja,

14. u subotu, 31. 10. 2020. godine i nedjelju, 1. 11. 2020. godine u vremenskom periodu od 07:30 do 21:00 sat na raskrižju Bijeničke ceste s Ulicom Srebrnjak i u zoni rotora (Petrova, Srebrnjak, Domjanićeva) zabranit će se zaustavljanje i parkiranje za sva vozila na Bijeničkoj cesti, u zoni autobusnog okretišta,

15. u subotu, 31. 10. 2020. godine i nedjelju, 01. 11. 2020. godine zabranit će se promet ulicom Srebrnjak u smjeru sjevera za sva vozila, osim za vozila ZET-a, TAXI i vozila s dozvolom pristupačnosti. Zabranit će se promet (zatvoriti za sva vozila) Bijenička od Lašćinske do Srebrnjaka, osim za vozila ZET-a, TAXI i vozila s dozvolom pristupačnosti te će se uvesti jednosmjeran promet Bijeničkom od Bolleove do Srebrnjaka,

16. u subotu, 31. 10. 2020. godine i nedjelju, 1. 11. 2020. godine poslije 19:00 sati zabranit će se obostrano parkiranje na Bijeničkoj od Bolleove do Ulice Srebrnjak,

17. u subotu, 31. 10. 2020. godine i nedjelju, 1. 11. 2020. godine uspostavit će se stajalište za TAXI vozila na Bijeničkoj cesti, istočno od raskrižja s Lašćinskom,

18. u subotu, 31. 10. 2020. godine i nedjelju, 1. 11. 2020. godine na Trgu Europe zabranit će se kretanje vozila Vlaškom ulicom prema Bakačevoj,

II. Groblje Miroševac

1. od subote, 24. 10. 2020. godine do subote, 31. 10. 2020. godine i u ponedjeljak, 2. 11. 2020. godine od 07:00 do 20:00 sati zatvorit će se za sav promet Aleja tišine, osim za vozila ZET-a i TAXI vozila,

2. u nedjelju, 1. 11. 2020. godine od 07:00 do 20:00 sati zatvorit će se za sav promet Aleja tišine, osim za vozila ZET-a,

3. od subote, 31. 10. 2020. godine od 20:00 sati do nedjelje, 1. 11. 2020. godine do 20:00 sati zabranit će se obostrano parkiranje u Ulicama Aleja tišine, Mramorni prilaz i Oporovečka (od Mramornog prilaza do Grižanske ulice),

4. u nedjelju, 1. 11. 2020. godine od 07:30 do 20:00 sati ulicama Aleja tišine, Mramorni prilaz i Oporovečka (od Mramornog prilaza do Grižanske ulice) zabranit će se promet za sva vozila osim za vozila ZET-a, TAXI vozila, vozila Gradskih groblja, Čistoce. Sva ostala vozila moraju koristiti obilazne pravce preko Topolovečke ili Ljutomerske,

5. u nedjelju, 1. 11. 2020. godine od 07:30 do 20:00 sati u ulici R. Kolaka (od Grižanske do Ljubijske ulice) i u Grižanskoj ulici (od Deanovićeve do Ulice R Kolaka) zabranit će se promet za sva vozila osim za vozila ZET-a i TAXI vozila,

6. u nedjelju, 1. 11. 2020. godine od 07:30 do 20:00 sati izmjestit će se postojeće TAXI stajalište na Miroševcu južno od sadašnje lokacije (uz Oporovečku) na R. Kolaka, kod autobusnog ugibališta (sjeverozapadna strana raskrižja R. Kolaka s Grižanskom),

7. u nedjelju, 1. 11. 2020. godine od 07:30 do 20:00 sati zabranit će se prometovanje za sva vozila osim vozila ZET-a i TAXI vozila Novačkom ulicom u zoni groblja, od Potočke do Ulice Pesteri,

III. Groblje Markovo polje

1. od subote, 24. 10. 2020. godine do subote, 31. 10. 2020. godine i u ponedjeljak, 2. 11. 2020. godine svakodnevno od 07:00 do 20:00 sati zabranit će se parkiranje i zaustavljanje na Aleji mira od raskrižja sa Zlatarskom cestom do okretišta redovne linije na istočnom parkiraIištu,

2. od subote, 24. 10. 2020. godine od 07:00 do subote, 31. 10. do 20:00 sati i u ponedjeljak, 2. 11. 2020. godine od 07:00 do 20:00 sati, na Aleji Mira odredit će se jednosmjerni promet za sva vozila osim ZET-a u smjeru istoka (od Zlatarske u smjeru Vugrovečke),

3. u nedjelju, 1. 11. 2020. godine u vremenskom razdoblju od 06:00 do 20:00 sati na južnom parkiralištu kod groblja Markovo Polje zabranit će se parkiranje,

4. u nedjelju, 1. 11. 2020. godine u vremenskom razdoblju od 06:00 do 20:00 sati na Aleji mira i Vugrovečkoj cesti od Groblja do Varaždinske ceste zabranit će se promet za sva vozila osim vozila ZET-a i TAXI vozila.