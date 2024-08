Počinje jubilarni 10. Food Film Festival Zagreb

Ljubitelji filmova i gastronomije, pripremite se! Food Film Festival Zagreb by Coca Cola vraća se u svom jubilarnom 10. izdanju, i to u potpuno retro ruhu. Od četvrtka 29. kolovoza do subote 7. rujna, Park dr. Franje Tuđmana pretvorit će se u veličanstveno kino na otvorenom, gdje će posjetitelji moći uživati u klasicima filmske umjetnosti i raznovrsnim streetfood delicijama.

Kroz ovih deset godina, ovaj je projekt kako građanima Zagreba, tako i brojnim turistima poklonio preko 100 projekcija kultnih i filmskih uspješnica, mnogih nagrađenih Oscarima, zatim brojne filmove koje slave hranu te predivne dječje klasike. Od najljepšeg zagrebačkog parka Zrinjevac koji mu je bio dom 7 godina, do parka i Trga dr. Franje Tuđmana, ovaj je projekt među prvima udario temelje street food festivala, ulične hrane i obiteljskog uličnog okupljanja u parkovima. Filmovi pod zvijezdama i piknik na otvorenom i danas je, 10 godina poslije, savršen su bijeg od gradske ludnice i svakodnevice koji rado posjećuju tisuće posjetitelja.

Ovogodišnji, slavljenički festival vraća nas u prošlost kroz prikazivanje najpoznatijih filmskih naslova koji su obilježili svako desetljeće, počevši od 1940-ih pa sve do do danas. Na velikom platnu će se tako od četvrtka oživjeti neki od najboljih filmskih dragulja poput kultne Casablance, Singin' in the rain, Breakfast at Tiffany's, 1.9. Staropramen movie night prikazat će i neponovljiv The Godfather, a mnoge posjetitelje očekuju i razna iznanađenja, zatim Pretty Woman, The Notebook, Inception, The Shawshank redemption, ali i neki noviji hitovi poput umjetničkog Poor Things i Dune: Part 2. Na rasporedu će se naći i jedan od najpopularnijih novih animiranih filmova - Wish te foodie film Ratatouille kako bi i oni najmlađi mogli uživati u zabavi na otvorenom.

Osim u filmu, posjetitelji će na Tuđmancu moći uživati u okusima i delicijama iz svijeta, kao i tradicionalnim, domaćim specijalitetima koje će ovoga puta pripremati čak 10 ugostitelja. Na meniju će se tako, između ostalog, naći i autentični meksički tacosi, smash burgeri, azijski specijaliteti poput bao bunsa, katsu sando sendviča i gyoza, ali i neki domaći specijaliteti s modernim twistom poput skradinskog rižota u arancinima, slanutka sa sipom (šibenske cicvarde), bunsa s trganom pašticadom, crnog rižota, plate s pršutom i sirom, čevapa i mnogih drugih.

Po prvi puta na festivalu sudjeluje Chef Duje Pisac sa svojim Chevap barom koji je zbog svoje recepture čevapa u vrlo kratkom roku doživio ekspanziju i popularnost širom Hrvatske, a upravo je otvorio I svoj prvi restoran u Zagrebu. Još jedan Chef koji na Food Film Festival stiže iz Dalmacije, točnije iz Šibenika je Chef Dino Bebić koji će se predstaviti s kućicom Lipo Gourmet na kojoj će pripremati tradicionalna jela na moderan način. Novitet na festivalu je i Oui chef kućica by Vedran Stojanac na kojoj će se moći isprobati autohtoni dalmatinski specijaliteti. Ostatak ugostiteljske ponude posjetiteljima je dobro poznat od ranijih festival, ali ništa manje zanimljiv. Tako će na festivalu ponovno sudjelovati i Smash bar koji ima najpopularnije burgere smash burgere u Zagrebu, a ovoga puta predstavit će i svoje verzije tortilja, SHANK kućica koja će nuditi razna azijska jela, ali i soft serve sladolede, Taboo Taqueria koja će pripremati tacose u raznim varijantama, Bit burger sa svojim vrhunskim burgerima te kućica Kužina koja sprema brojna iznenađenja među kojima su i smash tortilje, sendviči, ali i poneki zanimljivi deserti. Za najbolje osvježavajuće koktele zadužen je Mangosta cocktail bar, dok će na centralnom šanku hladna pića, točenu Staropramen pivu, pjenušavo vino Piena, vina i zanimljive koktele pripremati Tipsy street bar koji donosi i jednu zanimljivu kombinaciju kojom će posjetitelje vratiti u neka prošla vremena: Coke float, odnosno Coca-colu sa sladoledom!

Festival neće biti samo poslastica za nepce i oči, već i pravo mjesto za zabavu. Posjetitelji će između ostalog moći sudjelovati u cooking radionicama by Metro u suradnji s poznatim Chefovima, prezentaciji novih Mlinarovih proizvoda i izradi svojih vlastitih, filmskim i foodie pub kvizovima, turniru u beli te uživati u retro arkadnim igrama. Svaku večer od 18 sati očekuje vas i bogat dj program koji će u vama probuditi nostalgiju i odvesti vas u putovanje kroz vrijeme, a za one koji žele predah od sunca i gradske vreve, bit će postavljena Staropramen chill zona s dekicama u kojoj se svatko može opustiti i uživati u najboljoj hrani i piću, romantičnoj Mlinarovoj ljuljačci, zabavne Kotanyie likove koji će dijeliti začine te hostese koje će dijeliti Chio čips.

Festival će biti otvoren svaki dan od 18:00 do ponoći, a vikendom od 14:00, ukoliko vremenski uvjeti i vrućine to dozvole. Filmske projekcije započinju u 20:30, osim vikendima, kada će krenuti nakon projekcije crtanog filma i počinjati nešto kasnije. Zvuk filmova reproducirat će putem slušalica koje će se moći iznajmiti s dekicama, kako bi užitak gledanja bio potpun.