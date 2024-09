Počeo je 16. ZeGeVege festival

ZeGeVege festival, najveći festival veganske prehrane i održivog življenja u ovom dijelu Europe, trenutačno se održava na Europskom trgu u Zagrebu. Trodnevni ZeGeVege festival započeo je jutros, a nastavit će se i u subotu i nedjelju nudeći bogat program za sve ljubitelje zdrave prehrane, ekologije i održivog načina života.

U odličnoj atmosferi ZeGeVegea posjetitelji imaju priliku uživati u raznolikim veganskim specijalitetima, koje nude brojni domaći i međunarodni izlagači. Štandovi su prepuni inovativnih veganskih prehrambenih proizvoda - od veganskih burgera, jogurta, sireva, slastica, smoothieja do raznih organskih proizvoda i craft piva. U sklopu restoranskog dijela ZeGeVegea šire se mirisi jela iz šest restorana koji nude domaće, libanonske, indijske, japanske i tajlandske specijalitete, ali u veganskom ruhu, odnosno od isključivo biljnih sastojaka. No ne morate se brinuti da su na jelovniku samo salate - ima tu i gulaša i pašticade i tortilja, naravno, s biljnim mesom. Među raznolikom ponudom baš svi mogu naći nešto za sebe.

Na pozornici se tijekom dana izmjenjuju edukativni i inspirativni razgovori s onima koji se bave temama zdravlja, etike, okoliša i prava životinja. Sve te teme usko su povezane s veganskim načinom života, kojim kao pojedinci možemo najviše smanjiti svoj ugljični otisak.

Veganstvo kao način života bilježi velik porast, a organizatore ZeGeVege festivala, Prijatelje životinja, posebno raduje činjenica da je veganska ponuda u sve većem porastu i u Hrvatskoj. Sve više ljudi odabire takav način života nakon što shvati da je moguće sasvim normalno živjeti odabirući hranu, kozmetiku i odjeću za čiji nastanak nisu stradale životinje.

ZeGeVege festival samo u maloj mjeri dočarava ono što se događa u cijelome svijetu, a priliku pridružiti se ima svatko svaki put kada bira što će kupiti, skuhati i pojesti. „ZeGeVege festival još jednom potvrđuje svoj status ključnog događaja za sve one koji žele živjeti zdravije, suosjećajnije i odgovornije. Na vama je samo da se zaputite do Europskog trga i uvjerite se u to", poručuju Prijatelji životinja.

Više informacija nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr i www.zegevege.com.

ZeGeVege festival u petak će posjetiti zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, a u subotu Predsjednik RH Zoran Milanović i državni tajnik Tugomir Majdak kao izaslanik Josipa Dabre, ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te potpredsjednika Vlade.