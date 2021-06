Počeo Europski zeleni tjedan

Središnja tema ovogodišnjeg Zelenog tjedna, koji se održava virtualno od 31. svibnja do 4. lipnja, postizanje je nulte stope zagađenja, u okviru ključnog projekta Zelenog plana - nedavno usvojenog akcijskog plana smanjenja zagađenja vode, zraka i tla.

Fokus Zelenog tjedna je i na aktivnijoj participaciji građana u aktivnostima i projektima zelene tranzicije. Cilj događanja je stvaranje prostora za interakciju svih dionika tog procesa - znanstvene i stručne javnosti i zainteresiranih građana - kako bi zajedničkim snagama radili na postizanju zelenih ciljeva.

Domaćin svečanosti otvaranja Zelenog tjedna ove je godine finski grad Lahti, koji je već desetljećima primjer dobre prakse u postizanju ekološke održivosti, a Europska ga je komisija proglasila i Europskom zelenom prijestolnicom 2021.

Na otvaranju se je sudionicima, između ostalih, obratio i povjerenik Europske komisije za okoliš, oceane i ribarstvo, Virginijus Sinkevičius koji je naglasio da glavna tema ovogodišnjeg Zelenog tjedna proizlazi iz "potrebe za hitnim djelovanjem".

"Europa postiže napredak, ali on je postepen, idemo malim koracima, no kroz Zeleni plan i akcijski plan smanjenja zagađenja došli smo do točke kada treba napraviti veći korak naprijed. Vrijeme je za temeljite promjene", rekao je Sinkevičius.

Susanne Hecker je u ime Europskog udruženja za građansku znanost, poručila da "umjesto da se osjećamo nemoćnima pred izazovom kao što je smanjenje zagađenja, djelovanjem kroz građansku znanost zapravo možemo nešto i napraviti".

Građanska znanost, kao jedna od okosnica ovogodišnjeg Zelenog tjedna, podrazumijeva aktivno sudjelovanje građana u znanstvenim aktivnostima i projektima pod vodstvom znanstvenika.

U sklopu Zelenog tjedna, putem virtualne konferencije od 1. do 4. lipnja, građani, osim što mogu pratiti sjednice i predavanja, mogu i sami sudjelovati u raspravama i ostalim aktivnostima. Također mogu predstaviti svoje ideje, inicijative i projekte te o njima raspravljati sa znanstvenicima i drugim vodećim europskim stručnjacima, ali i s ostalim sudionicima.

Glavne teme virtualne konferencije u sklopu ovogodišnjeg Zelenog tjedna su zdravlje, bioraznolikost i ekosistem, proizvodnja i konzumacija te načini postizanja zelenih promjena na području i izvan EU-a. Osim rasprava i predavanja, program uključuje i izložbe, filmove, a bit će dodijeljena i nagrada EU LIFE za najinovativnije i najučinkovitije LIFE projekte u području zašite okoliša. U sklopu Zelenog tjedna bit će lansirana i aplikacija Consumer Footprint Calculator.

Zeleni tjedan projekt je Europske komisije koji se realizira u suradnji s više od 600 partnera te se održava diljem Europe. Događanje je otvoreno za sve građane, a sudjelovanje je besplatno, uz obaveznu prijavu.