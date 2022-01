Plastične vrećice ostaju u 2021.

Danas je stupila na snagu dugoočekivana zabrana laganih plastičnih vrećica te plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu! Naime, 15. srpnja izglasan je novi Zakon o gospodarenju otpadom kojim je propisano da se od početka 2022. zabranjuje stavljanje na tržište laganih plastičnih vrećica za nošenje te plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu kao što su štapići za uši, pribor za jelo, tanjuri, slamke, štapići za miješanje napitaka i sl.

Zabrana laganih plastičnih vrećica za nošenje rezultat je dugogodišnjih napora Prijatelja životinja koji se još od 2008. godine zalažu za zabranu, ali i ostalih organizacija koji godinama ukazuju na katastrofalne posljedice zagađenja plastikom. Koliko je težak problem zagađenja govori i činjenica da se mikroplastika može pronaći i na neočekivanim mjestima - od Mount Everesta i Marijanske brazde do Zemljine troposfere!

Prijatelji životinja podsjećaju da manje plastičnih vrećica također znači i manju ovisnost o nafti i sigurniji svijet za životinje već i ovako pogođene zagađenjem drugim industrijama, oduzimanjem prirodnih staništa i nemilosrdnim iskorištavanjem od strane ljudi. Plastične vrećice ubijaju velik broj životinja koje ih zamjenjuju za hranu. Vrlo su česti i prizori ptica koje vuku za sobom vrećice u koje su se upetljale.

Iz udruge Prijatelji životinja navode: „Zalažemo se i za naplatu najtanjih jednokratnih plastičnih vrećica za robu u rinfuzi. S obzirom na to da su u izuzetno širokoj uporabi, i to na način da se upotrebljavaju samo jednom, a nisu prikladne za reciklažu, gomila takvih vrećica završava u otpadu i u prirodi. Potrošači ih koriste rasipno, ne razmišljajući o posljedicama i to često potpuno nepotrebno, npr. kad kupuju samo jedan komad voća. Koriste ih i za namjenu nošenja stvari iz trgovine, iako je Zakonom propisano da je njihova namjena isključivo zbog higijenskih razloga ili kao primarna ambalaža za rasutu hranu."

Dodaju da se samo zakonskim zabranama i ograničenjima može djelotvorno zaustaviti nepotrebna proizvodnja i daljnje onečišćenje okoliša plastikom. Upravo zbog toga, u studenome su poslali dopis ministru Ćoriću s apelom da inicira pokretanje izmjene Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži kako bi se što prije regulirala naplata vrlo laganih plastičnih vrećica u cilju značajnog smanjenja upotrebe. Lijepa je vijest da je Ministar ubrzo potvrdio Prijateljima životinja i u izjavama medijima da će raditi i na tome vrlo aktualnom problemu.

Ovim putem apeliraju na sve kojima je stalo do čiste i zdrave Hrvatske, sigurne za ljude, životinje i naše prirodne ljepote poput nacionalnih parkova da koriste proizvode za višestruku upotrebu, da se opskrbe torbama, košarama i trajnim mrežastim vrećicama za rinfuzu kako se i koristilo prije. Razumnim korištenjem plastike možemo poštedjeli okoliš od zagađenja i trošenja golemih količina vrijednih resursa.

Više informacija, kao i argumenti za zabranu plastičnih vrećica, mogu se pročitati na www.prijatelji-zivotinja.hr.