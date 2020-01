Petarde: nepobitni razlozi za zabranu i poziv na javnu raspravu

Udruga Prijatelji životinja ostavila je svoje komentare za zabranu petardi na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima. U svojoj opširnoj i nepobitnoj argumentaciji, s mnoštvom konkretnih primjera iz prakse, Prijatelji životinja pozdravljaju zabranu prodaje, nabave, posjedovanja i uporabe za osobne potrebe petardi i redenika kategorija F2 i F3 tijekom cijele godine. Također, predlažu da se prodaja ostale pirotehnike iz kategorija F2 i F3 dopusti samo u razdoblju od 29. prosinca do 1. siječnja, a njihova uporaba samo u razdoblju od 31. prosinca (od 17 sati) do 1. siječnja (do 3 sata). Pozivaju građane da na javnoj raspravi podrže zabranu petardi i iznesu svoja iskustva i mišljenja o važnosti zabrane.

Navode primjere javnih anketa u kojima građani većinski traže zabranu petardi tijekom cijele godine, kao i oko 40 000 potpisa na peticiji koju su pokrenuli potaknuti brojnim slučajevima stradavanja životinja zbog korištenja petardi i dojavama građana o teškim reakcijama njihovih kućnih ljubimaca na buku petardi. Koliko je želja građana za zabranom petardi velika pokazuje i činjenica da su peticije za zabranu pirotehnike prethodnih godina i prošle godine organizirali i mnogi drugi. Inicijativu za zabranu upotrebe petardi dosad je podržalo pet ministarstava, a Prijatelji životinja navode da su još neka ministarstva najavila svoju podršku.

Detaljno su argumentirali brojne razloge za nužnost zabrane prodaje i korištenja petardi, kao što su da zvuk petardi plaši ljude i životinje, da korištenje petardi često dovodi do teških ozljeda ljudi i životinja te da petarde ostavljaju za sobom smeće na ulicama i zagađuju zrak. Naveli su mnoge primjere iz kojih je očito da petarde i zbog buke koju stvaraju i zbog rukovanja prestravljuju kućne, domaće i divlje životinje, ali i bebe i malu djecu, starije osobe, srčane i druge bolesnike, epileptičare i ljude koji boluju od PTSP-a. Potkrijepili su primjerima i tvrdnje da petarde uzrokuju ozljede i smrt životinja i ljudi.

Spomenuli su i da ispucavanjem petardi nastaje smeće, dok otrovne čestice iz pirotehnike zagađuju zrak, čime štete zdravlju ljudi i ostalih životinja. Zapanjujući je podatak da vatrometi i druga pirotehnička sredstva samo u novogodišnjoj noći oslobađaju količinu lebdećih čestica PM10 koja je otprilike jednaka onečišćenju koje u dva mjeseca izazove cestovni promet!

Prijatelji životinja objasnili su i situaciju sa zabranom petardi i druge pirotehnike u drugim državama čiji primjeri pokazuju da bi i sadašnjost i budućnost novogodišnjih i drugih proslava tijekom godine trebala biti suvremena tehnologija koja omogućava atraktivna rješenja za slavlja, a ne šteti ni ljudima ni životinjama. Kažu da bi u zabrani petardi na prvome mjestu trebali biti opće dobro i javni interes - zaštita ljudskoga zdravlja, zaštita okoliša i zaštita životinja. Interesi distributera pirotehnike nisu ničim ugroženi jer je prodaja i uporaba ostale pirotehnike iz kategorija F2 i F3 i dalje dopuštena. No oni niti ne trebaju ovisiti o nekoliko dana dozvole pucanja petardi, već trebaju naći trajni način zarade koji se ne oslanja na ozljede ljudi i životinja, zagađenje okoliša te remećenje javnoga reda i mira.

Iz Udruge navode da je zabrana petardi logična i nešto što je većina građana dugo čekala, osobito ako se sjetimo da su petarde i prije bile u potpunosti i opravdano zabranjene te njihova ponovna upotreba nije niti trebala biti dopuštena. Zahvalili su Ministarstvu unutarnjih poslova što je prepoznalo opravdanost dugogodišnjeg reagiranja građana i udruga koji upozoravaju na važnost zaštite zdravlja i života ljudi, a posebno maloljetnika koji su redovito žrtve ozljeda zbog petardi, kao i zaštite i smanjenja broja ozlijeđenih i smrtno stradalih kućnih i divljih životinja. Smatraju da ovaj Prijedlog Zakona predstavlja pomak prema miru i sigurnosti, odnosno zaštiti i ljudi i životinja, no i da je zabrana petardi i redenika samo prvi korak prema nužnoj zabrani svih pirotehničkih sredstava iz kategorije F2 i F3.

Stoga Prijatelji životinja pozivaju sve da ostave svoj komentar i podršku zabrani petardi na javnoj raspravi, a argumenti Prijatelja životinja i višeinformacija nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.