Pandemija utječe na snove

Snovi su važna stvar, željeli vi to ili ne i vjerovali vi to ili ne - štoviše, snovi o lockdownu i općenito pandemijom u zadnje vrijeme postali su zanimljiviji...

"Koliko nam je poznato, sadašnja je studija pružila prvu longitudinalnu procjenu aktivnosti snova unutar pandemije u Italiji unutar subjekata", napisali su autori. "Naši su rezultati potvrdili da su mjere spavanja i sna pokazale kritične razlike između perioda lockdowna i perioda poslije lockdowna."

Studija je oslikala oštru sliku učinaka pandemije na naše mentalno zdravlje: sudionici su bili (razumljivo) pod stresom i uznemireni pod lockdownom, a to je otežavalo miran noćni san, piše Ifl Science.

>> Čemu služe snovi? >>

"Razdoblje lockdowna karakterizrao je veći broj buđenja i veće zamijećene poteškoće sa zaspanjem nego sljedeći tjedan", objasnili su autori, napominjući da je ovaj rezultat u skladu s drugim studijama iz Italije i Kanade.

"Lako je nagađati da su veće poteškoće s uspavanjem i fragmentacija sna tijekom noći povezane s većim uzbuđenjem zbog psihološkog stresa doživljenog tijekom budnosti.", dodali su. "Više od polovice našeg uzorka pokazalo je klinički relevantnu anksioznost i simptome povezane s PTSP-om tijekom spavanja (tijekom lockdowna.)"

No, nakon što su sudionici studije napokon odustali, studija je otkrila nešto intrigantno: ispitanici su se mogli bolje prisjetiti svojih snova tijekom lockdowna nego poslije - i vjerojatnije će doživjeti lucidne snove.

"S jedne strane, ovaj je rezultat u skladu s našim očekivanjima", napisali su istraživači.

>> Muče vas snovi? E, to je zato jer... >>

"Odnos između traumatičnih događaja i (sposobnosti prisjećanja na snove) preslikava prethodna otkrića", objasnili su, pojašnjavajući da "veća lucidna učestalost snova tijekom zaključavanja u usporedbi s zaključavanjem predstavlja potpuno originalno otkriće."

Pa zašto bi lucidno sanjanje bilo u porastu?

Istraživači su objasnili da intrigantan oblik sanjanja ponekad može biti pokušaj tijela da sam regulira emocije tijekom stresnih vremena. Lucidni snovi povezani su sa smanjenjem noćnih mora i, kako kaže studija, "mogli bi odražavati pokušaj poboljšanja sposobnosti snalaženja (dok su budni.)"

>> Snovi povezani sa zdravljem >>

Velika je vjerojatnost da ste sanjali gužve u poslijednje vrijeme. Zašto? Znanstvenici kažu kako je razlog je, jednostavan: nakon toliko dugog života sa strogim ograničenjima kretanja i druženja, naći se u gomili bit će zaista velika stvar. A kad je nešto veliko, ne možemo ne sanjati o tome.

Zaključci studije vrlo se dobro slažu sa sve većim brojem istraživanja koja okružuju učinke lockdowna, ali važno je napomenuti da je ono imalo nekoliko važnih ograničenja. Najočitije je da je to provedeno samo nad ljudima koji žive u Italiji, gdje je lockdown bio prilično ozbiljan. No, također je bilo vrlo pristrano prema dobi i spolu: 80 posto sudionika bile su žene, a sve su bile u dobi od 19 do 41 godine. Štoviše, primijetili su istraživači, ispitanici su sami prijavljivali rezultate, tako da se informacije poput kvalitete spavanja ne mogu objaktivno izmjeriti.

Pročitajte našu Sanjaricu, sanovnik, tumač snova i riješite svoje dvojbe ;)