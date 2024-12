Pametnija i sigurnija proizvodnja stakla

Schneider Electric, predvodnik u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacije, I Saint-Gobain, predvodnik u laganoj i održivoj gradnji, udružili su snage kako bi implementirali prvi softverski definiran sustav automatizacije proizvodnje stakla.

Predstavljen na Glasstecu 2024, vodećem svjetskom sajmu za industriju stakla, projekt se bavi potrebom za povećanom pouzdanošću u kritičnom lehr procesu. Ova peć, vitalna za žarenje i hlađenje ravnog stakla, obično traje 15 do 20 godina. Međutim, svaki zastoj u procesu potpuno zaustavlja proizvodnju, kao što je istaknuto u industrijskim studijama, gdje prekid napajanja od samo 1 minute može dovesti do gubitka proizvodnje do 6 mjeseci, često zahtijevajući zamjenu opreme i trošak do 200.000 € po danu.

Saint-Gobain je zajedno sa Schneider Electricom razvio prvo otvoreno rješenje za automatizaciju lehr procesa. Dokaz koncepta (POC) pokreće Schneider Electricova otvorena tehnologija automatizacije, EcoStruxure Automation Expert (EAE) koja odvaja hardver i softver, dopuštajući uređajima i opremi da budu slobodno povezani preko slojeva arhitekture, bez obzira na proizvođača.

Projekt također povećava sigurnost i učinkovitost u proizvodnji stakla, s EAE-om koji omogućuje mogućnosti autonomnog pogona i predstavlja veliki napredak u distribuiranoj inteligenciji. 'Pametni' pogoni kontroliraju dva motora za povlačenje stakla, omogućujući autonomni rad i donošenje kritičnih procesnih odluka na razini opreme, uključujući odlučivanje koji će motor povući staklo, obavljanje provjera kvalitete i utirući put za prediktivno održavanje.

"Naše razumijevanje procesa float stakla dovelo je do revolucionarnog rješenja koje osigurava pouzdanost, sigurnost i produktivnost. Tehnologija autonomnog pogona omogućuje pametno donošenje odluka, a ovo rješenje, sa svojom ugrađenom modularizacijom i standardizacijom, pruža trenutnu skalabilnost, povećanu fleksibilnost i pouzdanost To pokazuje našu predanost inovacijama i služi kao dokaz potencijala za širenje ove tehnologije u cijeloj industriji", rekao je Alex Richards, potpredsjednik. EMEA rudarstva minerala i metala u Schneider Electricu.

Ono što je najvažnije, modularni dizajn rješenja znači da ga je lako implementirati u cijelom svijetu sa svojom plug-and-play interoperabilnošću koja omogućuje do 50% smanjenja vremena inženjeringa, testiranja i puštanja u pogon. Ova intrinzična skalabilnost omogućuje građevinskoj tvrtki da ostvari vrijednost na svojim lokacijama i vidi eksponencijalnu vrijednost na globalnoj razini.