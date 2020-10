Otvorenje izložbi "Mirovanje" i "Supernatural" u SC-u

U petak, 9. listopada u Studentskom centru ( Savska 25) otvorit će se dvije izložbe.

Mirovanje autora Nikole Pjevačevića, ujedno i njegova prva samostalna izložba slika otvara se u 20:00 u Galeriji SC, a umjetnica Tamara Sekulić predstavlja izložbu Supernatural u KIOSKU.(izložbeni prostor na istočnom ulazu u SC) s početkom u 19:00.

Izložba sadrži video, fotografije i instalaciju, a postav se gleda izvana kroz staklene stijenke KIOSKA.

Mirovanje je otvoreno do 17. listopada, a Supernatural do 30. listopada, radnim danom od 12:00 do 20:00 te subotom od 10:00 do 13:00.