Otvorenje izložbe “Industrijska baština Trešnjevke / GAP”

Galerija Modulor Centra za kulturu Trešnjevka otvara izložbu "Industrijska baština Trešnjevke / GAP" u utorak, 6. prosinca 2022. s početkom u 19 sati. Autor izložbe je Mladen Perušić, arhitekt - konzervator.

Izložba ima za cilj pokazati do sada nepoznati povijesni građevni razvoj jednog od niza kompleksa industrijske i obrtničke baštine Trešnjevke u ulici Florijana Andrašeca 14. Na izložbi će se izložiti sačuvana arhitektonska dokumentacija posljednjeg uređenja tvornice namještaja "Šavrić" te projekti i radovi obnove kompleksa koje je GAP izvodio od 1974. do 1976. U drugom dijelu izložbe prezentirat će se djelatnosti tvrtke GAP, od izrade projekata i realizacija do izvođenje svih vrsta radova.

Ideja je da se ovom izložbom u prostoru galerije Modulor potakne studij i dokumentiranje manje poznate, ali vrijedne bogate industrijske baštine Trešnjevke s urbanističkog i arhitektonskog stanovišta. Izložbu financijski podupiru: Ministarstvo kulture i medija RH, te Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, a suradnik na izložbi je Arhiv grada Zagreba. Izložba se besplatno može pogledati do 25.12.2022.



Više o izložbi: Izložba ima za cilj pokazati do sada nepoznati povijesni građevni razvoj jednog od niza kompleksa industrijske i obrtničke baštine Trešnjevke u ulici Florijana Andrašeca 14. Na toj lokaciji je do 1948. do 1974. bilo „Drvno proizvodno poduzeće Marko Šavrić", koje je nakon preseljenja u novoizgrađenu tvornicu na Jankomiru prodalo kompleks GAP-u građevno projektnom poduzeću, koje je djelovalo do 1995. Budući da je struktura prostora odgovarala djelatnostima GAP-a, godine 1974. su bile potrebne samo manje građevne adaptacije zgrada. Radionice su bile najstariji dio, građene prije rata kao hale od drvenih konstrukcija većih raspona. Obnovljene su na način da je sačuvana izvorna gradnja. U njima su smješteni proizvodni pogoni stolarije, bravarije, građevinaca i električara te razna skladišta, koje su se do tada nalazile na više mjesta na Trešnjevci. Na izložbi će se izložiti sačuvana arhitektonska dokumentacija, posljednjeg uređenja tvornice namještaja "Šavrić" i projekti i radovi obnove kompleksa koje je GAP izvodio od 1974. do 1976. te nacrti i fotografije obnove prostora. Vizualni identitet tvrtke GAP kreirao je slikar i dizajner Ivan Picelj koji je koncipirao i oslik uličnih pročelja 1976.

U drugom dijelu izložbe prezentirat će se djelatnosti tvrtke GAP, od izrade projekata i realizacija do izvođenje svih vrsta radova na nizu objekata najvećim dijelom u Zagrebu, ali i na području u Hrvatskoj i u gradovima tadašnje države. Sačuvani su i popisi objekata koji su projektirani i na kojima su izvođeni radovi od oba glavna dijela poduzeća, Projektiranja (oko 130) i Građenje (oko 200). Reprezentativni primjeri izlagani su na izložbama arhitekture javne, društvene i sportske namjene (Fakultet za fizičku kulturu, škola Vinko Bek, Malešnica, sportski centri i dvorane Martinovka, Boćarski dom, ŠRC Jarun, tvornica Jedinstvo i dr.). GAP-u je godine 1973. dodijeljena Nagrada Grada Zagreba.