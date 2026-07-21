OTP Bank preuzima Luminor i ulazi na baltička tržišta

OTP Bank potpisala je ugovor s konzorcijem fondova privatnog kapitala kojima upravlja Blackstone te s DNB Bankom o preuzimanju Luminora, treće najveće bankarske grupe u baltičkoj regiji.

Tijekom posljednjih nekoliko godina Luminor je znatno unaprijedio svoj poslovni model, proširio bazu klijenata i unaprijedio digitalizaciju operativnog modela, učvrstivši pritom ulogu univerzalne pan-baltičke banke koja posluje u Estoniji, Latviji i Litvi.

OTP Bank dodatno će poduprijeti rast Luminora oslanjajući se na njegove postojeće snage, tržišnu poziciju i odnose s klijentima. Kao strateški ulagač koji već pruža usluge za više od 17,5 milijuna klijenata, OTP Grupa namjerava uspostaviti dugoročnu prisutnost u baltičkoj regiji te putem Luminora aktivno doprinositi financijskoj stabilnosti klijenata na ključnim tržištima.

Potpisivanje ugovora važna je prekretnica u nastavku međunarodnog razvoja OTP-a. Preuzimanjem Luminora OTP Grupa dodatno jača poziciju vodeće bankarske grupacije u srednjoj i istočnoj Europi te istodobno ulazi na nova rastuća tržišta baltičke regije. Kao rezultat transakcije, ukupna imovina OTP Grupe povećat će se za približno 13 %, dok će udio poslovanja u europodručju u neto kreditima Grupe porasti s trenutačnih 42 % na 50 %.

Péter Csányi, glavni izvršni direktor OTP Banke, izjavio je:

„Preuzimanje Luminora nije samo zemljopisno širenje, već predstavlja strateški ulazak u razvijenu i stabilnu regiju sa značajnim potencijalom rasta. Kao jedna od vodećih bankarskih grupa u srednjoj i istočnoj Europi, OTP Grupa tijekom proteklih je desetljeća dokazala svoju sposobnost stvaranja vrijednosti na novim tržištima. Bankama koje preuzimamo osiguravamo kapital, likvidnost i tehnološko znanje te primjenjujemo dugoročan vlasnički pristup. Oslanjajući se na snažnu tržišnu poziciju Luminora, cilj nam je dodatno ojačati ulogu banke u baltičkim državama te pridonijeti razvoju financijskog sustava, kreditne aktivnosti i financijskih inovacija u regiji."

Wojciech Sass, glavni izvršni direktor Luminora, izjavio je:

„Ova transakcija važan je korak u našem razvoju. Luminor i OTP zajednički dijele jasnu predanost klijentima, dugoročnom stvaranju vrijednosti i financiranju realnog gospodarstva na našim matičnim tržištima. Kao dio OTP-a, Luminor će imati potporu iskusne međunarodne bankarske grupacije sa snažnom prisutnošću diljem srednje i istočne Europe. Želim zahvaliti zaposlenicima Luminora na njihovu doprinosu razvoju banke i kontinuiranoj predanosti pružanju podrške našim klijentima i baltičkim gospodarstvima."

Dovršetak transakcije podliježe dobivanju potrebnih regulatornih odobrenja.