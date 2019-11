Otkrivena tajna jakog imuniteta

Imunitet je naš prirodni obrambeni sustav kojeg treba, kao i sve ostalo, njegovati i zdravo hraniti kako bi bio dovoljno snažan da nas sačuva od izazova virusa i bakterija koje se nalaze svugdje oko nas.

Novo istraživanje dalo je odgovor na vječno pitanje - o čemu ovisi jačina našeg imuniteta, a odovor je - o zdravlju crijeva.

Probavni problemi, česte prehlade, loše stanje kože i kose - samo su neki od znakova da treba popraviti mikrobiom crijeva i ojačati njihovu stijenku.

Tim Spector, profesor genetske epidemiologije na Kraljevskom koledžu u Londonu izdao je knjigu The diet Myth: The Real Science Behind What We Eat u kojoj otkriva kako poboljšati zdravlje crijeva s malim, no vrlo učinkovitim preinakama u prehrani.

​Poziva se na studiju objavljenu 2018. od strane Američkog društva za mikrobiologiju, koja je porvedena na 11.000 ljudi. "Pokazalo se da ljudi koji imaju najzdravija crijeva jedu najmanje 30 različitih namirnica biljnog porijekla na tjedan", otkriva dr. Spector.

Iako na prvu izgleda kao nemoguća misija - pojesti toliko različitih biljaka tjedno, dr. Spector kaže kao to nije problem.

"Ljudi zaboravljaju što su biljke. Biljke su i i orah, sjemenka, žitarica. Biljka je i začin. Stoga, nije tako teško na tjedan pojesti 30 različitih biljaka, ako ne jedete svaki dan istu hranu. Raznolikost prehrani je puno važnija, no što mislimo", kaže za Well and Good. dr. Spector.

Stoga, ako za doručak pojedete namaz od orašastih plodova na kruhu od cjelovitih žitarica, za ručak salatu, a za večeru zapečeni karfiol, unijeli ste desetak biljaka u manje od 24 sata.

Stoga, želite li poboljšati zdravlje crijeva, vodite računa da se raznoliko hranite i da jedete puno namirnica biljnog porijekla. Ne libite se probati egzotično voće ili povrće koje osvane na tržnici ili u supermarketu, no neka vam se prehrana temelji na sezonskim namirnicama. U ovo doba godine to je kiseli kupus koji je izuzetno zdrav, osobito za crijeva.