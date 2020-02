Održivi prijevoz mijenja aute do 2030. u najvećim gradovima?

Održivi prijevoz, od javnog prijevoza do bicikliranja, mogao bi zamijeniti automobile u najvećim gradovima u svijetu do 2030., pokazuje studija objavljena u ponedjeljak.

Vožnja privatnih automobila smanjit će se u prosjeku za deset posto do 2030., dok će javnom prijevozu, hodanju i vožnji bicikla porasti popularnost, piše u studiji Mobility Futuresa.

"Posao svakog gradonačelnika i gradskih vlasti je poduzeti nešto", rekao je Rolf Kullen iz konzultantske tvrtke Kantar koja je izradila studiju kojom je obuhvaćen 31 grad.

"Gradovi počinju shvaćati da se grad ne gradi oko određenih prijevoznih sredstava. Grad se treba graditi oko ljudi", istaknuo je.

Više od polovice stanovništva živi u gradovima i očekuje se da će taj broj do 2050. porasti na gotovo 70 posto.

Brojne gradske vlasti koje se bore protiv zakrčenih centara i zagađenja zraka žele destimulirati prijevoz automobilima, a procvat iznajmljivanja bicikala i manjih električnih vozila stanovnicima pružaju nove načine transporta.

Putovanja privatnim automobilom trenutno čine više od polovice svih putovanja u velikim gradovima, ali će pasti na 46 posto do 2030., tvrde istraživači koji su ispitali više od 200.000 stanovnika od New Yorka do Nairobija.

U istom razdoblju, javni prijevoz, bicikliranje ili pješačenje činit će 49 posto gradskog prometa, stvarajući globalnu "prijelaznu točku" prema održivom putovanju, navode stručnjaci.

Oko 40 posto ljudi diljem svijeta otvoreno je za nove oblike putovanja. No, gradovi moraju ulagati u tehnologiju kako bi se omogućio pomak prema zelenijem prijevozu, ističu.

Porast osviještenosti o zagađenju i gužvi uzrokovanoj vožnjom automobila pomogao je u pokretanju promjena, smatra Yoann Le Petit iz okolišne skupine Transport i okoliš.

"Svjedočimo tom trendu, ali ne bismo se trebali samo opustiti i odmarati", upozorio je.