Objavljen program Future Tensea 2023.

Višestruko međunarodno nagrađivana poslovna konferencija Future Tense objavila je program za 2023. godinu. Ukupno 46 domaćih i inozemnih stručnjaka i lidera govorit će na dvije pozornice unutar Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu.

Program Future Tensea 2023 pronađite na službenoj web stranici konferencije.

Čak sedam globalno cijenjenih futurologa održat će predavanje o sedam relevantnih i aktualnih tema; Nikolas Badminton (Future of Technology), Joe-Max Wakim (Future of Health and Medicine), Sofie Hvitved (Future of Metaverse and Media), Erica Orange (Future of Education and Work), Gerd Leonhard (Sustainable Future), Alfons Karabuda (Future of Entertainment and Culture) i Anders Indset (Future of Leadership). Nakon predavanja futurologa, domaći i inozemn i stručnjaci na panelima će raspravljati o pojedinoj temi na Global stageu, dok će na Focus stageu lideri na tržištu dublje ulaziti u temu, predstavljajući case studyje i uspješne projekte.

U sklopu konferencije održava se i radionica Megatrends Shaping Tomorrow uz vodstvo voditeljice Instituta za studije budućnosti iz Kopenhagena, Darije Krivonos, a mjesta su ograničena pa nabavite svoje što prije.

Future Tense održava se 10. i 11. svibnja u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva turizma i sporta, Grada Zagreba te Veleposlanstva Kraljevine Danske u Republici Hrvatskoj.

Detalje o futurolozima te fotografije slobodne za objavu pronađite u press kitu, kojeg možete pronaći na LINKU, a sve o ovogodišnjoj konferenciji, kao i o ulaznicama i mogućnosti sudjelovanja pronađite na www.futuretense.eu.