Novi stanar Zoološkog vrta grada Zagreba hrani se na struju

Hrani se na struju, stanište joj je travnjak, a za svoj je dom izabrala zelenu površinu kod spomenika Napuljskog ribara i nastambe zmija. Riječ je o robotskoj kosilici Husqvarna Automower (Roboticos metentus) koja je predstavljena kao novi stanar Zoološkog vrta grada Zagreba u suradnji s tvrtkom Drezga, generalnim zastupnikom Husqvarne za Hrvatsku.

Robotska kosilica razmnožava se ručnim sklapanjem, aktivna je i danju i noću, životni vijek u divljini ne može se utvrditi, no očekuje se da u zoološkom vrtu može preživjeti do 10 godina. Teži od 10 do 16 kilograma, a dugačka je od 55 do 93 cm. Ugrožena je u proljeće, a rasprostranjena je po cijelom svijetu.

- Drago nam je kad u brigu za biljke i životinje u Vrtu možemo uključiti suvremenu tehnologiju koja odgovorno koristi izvore energije. Vjerujemo kako će se novi „stanovnik" Vrta dobro snaći na svojoj livadi jer ćemo se o okolnim zelenim površinama brinuti uz pomoć njegovih „srodnika" - od kosilica do motornih pila, kazao je Damir Skok, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba.

Husqvarnina robotska kosilica sama kosi površinu koja joj se zada, a idućih godinu dana kao ovca će grickati travu u Zoološkom vrtu grada Zagreba, na radost malih i nešto većih posjetitelja. Kad joj se isprazni baterija, uz pomoć inteligentne tehnologije sama odlazi na punjač. Može savladati i nagib od 35 stupnjeva te zaobići sve prepreke, u čemu je neće spriječiti ni zahtjevni vremenski uvjeti. Od krađe je štite alarm i PIN.

- Kosilica je tiha pa ne sumnjamo da će se brzo uklopiti među ostale stanare, dok će se posjetitelji moći uvjeriti u njezinu učinkovitost, izjavila je Martina Drezga, direktorica tvrtke Drezga.

Novog stanara možete posjetiti do ljeta iduće godine.