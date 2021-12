Nova serija "I tek tako..." stiže na HBO GO

Novo poglavlje kultne HBO serije „Seks i grad", Max Original serija „I tek tako..." (And Just Like That...), imat će premijeru 9. prosinca na HBO GO-u, kada u ponudu stižu prve dvije epizode. Nakon toga će svakog četvrtka u ponudu dolaziti će po jedna nova epizoda, a ukupno će ih biti 10.

Od izvršnog producenta Michaela Patricka Kinga, serija „I tek tako..." prati Carrie (Sarah Jessica Parker), Mirandu (Cynthia Nixon) i Charlotte (Kristin Davis) na putu od komplicirane realnosti života i prijateljstva u 30-ima do još kompliciranije realnosti života i prijateljstva u njihovim 50-ima.

U seriji glume i Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson i Evan Handler. Izvršni producenti su Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi i Michael Patrick King. Scenarij potpisuju Michael Patrick King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg i Elisa Zuritsky. Autor HBO serije „Seks i grad" je Darren Star, a bazirana je na istoimenoj knjizi Candace Bushnell.