Nova pojačanja Glavne pozornice EXIT Festivala

Program EXIT festivala upravo je dobio pojačanje u obliku plesnih beatova i snažnog bass zvuka! Na Glavnu pozornicu EXIT Univerza od 6. do 9. srpnja slijeću švedski progresivni glazbeni virtuoz Alesso, vodeći svjetski elektronski dvojac Dimitri Vegas & Like Mike, drum'n'bass ikone Chase & Status, megapopularni duo Sofi Tukker, jedan od najpoznatijih umjetnika svjetske house scene Claptone, globalni hitmaker Burak Yeter i DJica Charlie Tee! Oni se pridružuju do sada objavljenim imenima, među kojima su najutjecajniji elektro punk bend svih vremena The Prodigy, višestruki osvajač Grammyja Skrillex, rock senzacija Viagra Boys i najtraženiji izvođači elektronske scene, kolektiv Keinemusik, duo CamelPhat, Indira Paganotto, Hot Since 82, LF System, Vintage Culture i mnogi drugi, a ovo je tek zagrijavanje - već sutra stiže još novih izvođača!

The Galaxy of Hot Hits Gets Bigger in EXIT Universe 2023!

https://www.youtube.com/watch?v=AZLU_u-r_sQ

Štokholmski producent i DJ Alesso je već svojim drugim singlom „Calling (Losing My Mind)", s članovima sastava One Republic i Swedish House Mafia, osvojio vrh Billboardove Hot Dance Club Songs liste, plasirao se u top deset hitova u Australiji i Velikoj Britaniji i uhvatio dvostruku platinu u Švedskoj. Desetljeće kasnije, iza sebe ima zvjezdane suradnje na singlovima „Under Control" s Calvinom Harrisom i duom Hurts, „Every Chance We Get We Run" s Davidom Guettom, Tegan & Sarom, „Heroes (We Could Be)" s Tove Lo i „When I'm Gone" s Katy Perry, a dolaskom na EXIT nastavit će niz nastupa najpopularnijih DJeva svijeta na Glavnoj pozornici!

Dvostruki prvaci prestižne DJ Mag liste najboljih svjetskih DJeva Dimitri Vegas & Like Mike proslavljaju dva desetljeća apsolutne dominacije na elektronskoj sceni! U svom glazbenom portfelju imaju rekord za najveći elektronski solo nastup u Njemačkoj, dok su u Belgiji s 60.000 prodanih ulaznica u tri dana prestigli rekorde koje su prije njih postavili U2 i Madonna! Na ovogodišnji EXIT festival donose hitove „Tremor" (feat. Martin Garrix), „Complicated" (feat. David Guetta, Kiiara), „Bounce" (feat. Snoop Dogg), „Hey Baby" (feat. Diplo), „When I Grow Up" (feat. Wiz Khalifa) i druge, koji u zbroju imaju više od 1.5 milijardi slušanja samo na YouTubeu!

Višestruko nagrađivane drum'n'bass ikone Chase & Status su već debitantskim „More Than A Lot" dostigli zlatnu tiražu, dok je sljedeći, dvostruko platinasti „No More Idols" bio drugi najprodavaniji album u Velikoj Britaniji, noseći sa sobom kultnu traku „No Problem". „RTRN II JUNGLE" donio je nove himne žanra, „Program" i „Retreat", a prošlogodišnji „What Came Before" potvrđuje da je sve što su proizveli stvoreno s istim izuzetnim nivoom dosljednosti koji im je osigurao da ostanu na samom vrhu glazbene igre. Snažni bass zvuk pojačat će drum and bass DJ-ica Charlie Tee, ujedno i prva stalna voditeljica kultnog Drum & Bass Showa na radiju BBC 1.

Jungle-pop duo Sofi Tukker poznat je po energičnim live nastupima koji su ih doveli do Coachelle, Lollapalooze i Glastonburyja, a ovog ljeta stižu i na EXIT festival! Megahit „Drinkee" dobio je Grammy nominaciju za najbolju plesnu pjesmu i zlatnu tiražu u više zemalja, a „Good Time Girl" i „Feeling Good" našle su svoje mjesto u seriji „The New Pope" i filmu „Birds of Prey". „Fantasy" i „Best Friend" osvojile su vrhove Billboardovih top lista, a svestranosti ovog dua svjedoče i suradnje s velikim glazbenim imenima, kao što su Alok, Gorgon City, Zhu, Nervo i The Knocks.

Misteriozni Claptone imao je preko 300 nastupa u 2022, a u ovogodišnji raspored upisan je i EXIT festival! Albumom „Charmer" skupio je više od 60 milijuna slušanja na Spotifyu, nakon čega su uslijedili briljantni „The Masquerade", „Fantast" i „Closer". Tijekom desetljeća karijere donio je remikseve utjecajnih umjetnika kao što su Elton John, Depeche Mode, New Order, Gorillaz, Faithless i mnogi drugi, a njegov uspjeh okrunjen je trećim mjestom na DJ Mag Alternative Top listi DJeva, trostrukim priznanjem za najboljeg house izvođača na Ibiza DJ Awards i plasmanom na Beatportovoj listi deset najprodavanijih izvođača.

Programu se pridružuje Burak Yeter, turski producent, hitmaker i DJ s gotovo milijardom streamova samo na YouTubeu. Desetljeće unatrag pjesme „Crash", „Friday Night", „Happy", „Oh My My" osvajaju planet, radijski eter i festivalske pozornice, dok je „Tuesday" zaslužila platinastu plaketu u više zemalja. Među festivalima na kojima je nastupao izdvaja se i njegov set za Exitov Life Stream iz 2020. godine, a ovog srpnja, publika će imati priliku da ga čuje uživo na Glavnoj pozornici

Dolazak na EXIT festival, koji će biti održan od 6. do 9. srpnja na Petrovaradinskoj tvrđavi, do sada su potvrdila najveća svjetska glazbena imena današnjice, među kojima su The Prodigy, Skrillex, Viagra Boys, Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike, Sofi Tukker, Claptone, Chase & Status, Keinemusik, CamelPhat, Hot Since 82, Vintage Culture, Indira Paganotto i mnogi drugi, a već sutra stiže još novih izvođača!

Festivalske ulaznice za EXIT 2023 dostupne su po promotivnim cijenama od 65 Eur i uz uštedu od 50%, a mogu se kupiti putem festivalskog sitea i na Entrio.hr.