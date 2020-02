Nokia telefoni osvojili šest priznanja na dodjeli iF DESIGN nagrada 2020.

HMD Global, dom Nokia telefona, ponosno najavljuje da je šest Nokia telefona nagrađeno iF DESIGN nagradom 2020. za izvanredan dizajn. iF DESIGNTM nagrade dodjeljuje najstarija svjetska nezavisna organizacija za dizajn iF International Forum Design GmbH. Ocjenjivačku komisiju čini 78 nezavisnih stručnjaka za dizajn koji su pregledali preko sedam tisuća prijava koje su dobili iz 56 zemalja diljem svijeta.

iF DESIGN nagrade 2020. primili su sljedeći Nokia telefoni:

Pametni telefoni

Nokia 7.2

Nokia 1 Plus

Klasični telefoni

Nokia 105

Nokia 110

Nokia 800 Tough

Nokia 2720 Flip

Juho Sarvikas, direktor za proizvodnju u HMD Globalu rekao je: „Uvijek smo težili tome da Nokia telefoni budu drugačiji u moru jednakih - uz čist dizajn nadahnut našim nordijskim naslijeđem. Ove nagrade su potvrda našeg impresivnog tima za dizajn proizvoda, koji je ostao predan inovacijama u dizajnu i izradi materijala. Izuzetno nam je drago što ih je prepoznala Međunarodna dizajnerska zajednica, zbog njihovog izuzetnog talenta i ponosni smo na posao koji su obavili tijekom prošle godine."

Intuitivno korisničko iskustvo, zajedno s ekspertizom nordijskog dizajna, utkano je u DNK svakog Nokia telefona. Ista premium načela dizajna nalaze se u cijelom portfelju, bila to Nokia 7.2 sa svojom satenskom pozadinom koja raspršuje svjetlost, Nokia 4.2 sa svojom kompaktnom veličinom i zaslonom od ruba do ruba, ili pak Nokia 800 Tough, prvi robusni telefon u portfoliu, koja sadrži premaz koji sprječava klizanje i gumirane rubove.

HMD Global odlučno se posvećuje stvaranju premium telefona koji utjelovljuju nordijsko naslijeđe, svakog cjenovnog ranga za Nokia fanove diljem svijeta. Impresivan Nokia 7.2 model u zelenoj boji možete pronaći u ponudi Hrvatskog Telekoma, eKupi web trgovini, Linksu, Svijetu medija i Mobisu po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 2.999,00kn.