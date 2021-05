Nivea u kampanji #CareForHumanTouch

Ljudski dodir je osnovna potreba svih nas koja pozitivno utječe na naše raspoloženje, ali i zdravlje. Zagrljaj, tapšanje po ramenu, rukovanje, samo su neki od načina kroz koje možemo doživjeti osjećaj zajedništva kojeg pruža ljudski dodir.

No, doba u kojem trenutno živimo odmaknulo je ljude jedne od drugih. Prema istraživanjima, svaka druga osoba je za vrijeme pandemije u izolaciji osjećala usamljenost više nego ikada prije, a razina tjelesne deprivacije dodira se pogoršala. Osim nedostatka fizičkog kontakta, ljudi širom svijeta su se udaljili i emocionalno te jedva čekaju sve nadoknaditi. Više od trećine ljudi na globalnoj razini očekuje da će se dodir s najbližima (obitelj, bliski prijatelji) povećati nakon krize, dok će se dodir vanjskog kruga (kolege, poznanici) dugoročno smanjiti kao rezultat pandemije.

Kao odgovor na ove probleme, NIVEA, koja više od 100 godina brine o potrebama ljudske kože, posvetila se projektima koji promoviraju ljudski dodir kako bi poboljšala individualno zdravlje i dobrobit više od 150,000 ljudi. "Care for human touch to inspire togetherness" odnosno "Dodir nas zbližava" je inicijativa kojom NIVEA želi ukazati na dokazane zdravstvene prednosti fizičkog dodira te promovirati dodir, naravno, čim okolnosti to dozvole.

Ovim povodom će NIVEA uložiti 20 milijuna eura u lokalne projekte diljem svijeta koje će provoditi do 2025. godine kako bi dosegnula ljude koji izravno pate od problema povezanih s izostankom ljudskog dodira, kao što su nedonoščad, slabovidne osobe i starije osobe s demencijom.

NIVEA ovim skin-touch projektom želi ukazati na promicanje kvalitete života ljudima kojima prijeti usamljenost poput nedonoščadi, slabovidnih osoba i starijih osoba s demencijom, a do 2025. godine NIVEA želi osvijestiti 100 milijuna ljudi o dokazanim zdravstvenim blagodatima dodira.

"NIVEA je uvijek brinula o koži, a mi o ljudima. To je ono što nas od početka definira. Svojim doprinosom želimo napraviti razliku i proširiti svijest o pozitivnim učincima dodira na zdravlje.", poručuje Stefan De Loecker, CEO tvrtke Beiersdorf.

„Pokretanje svijesti o potrebi dodira i njenim zdravstvenim prednostima je od presudne važnosti. Preuzet ćemo ovu ulogu i dalje ćemo promovirati važnost ljudskog dodira i zajedništva. Iako smo prisiljeni ostati socijalno distancirani jedni od drugih tijekom pandemije, moramo održavati i produbljivati ​​svoje bliske odnose koji će nas zaštititi od usamljenosti. U našoj bliskoj obitelji dodir je sada važniji nego ikad." kaže Ralph Zimmerer, potpredsjednik GLOBAL NIVEA Brand Identity & Brand Capability.