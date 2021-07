NIVEA MEN Fresh Kick proizvodi

Koliko ste puta poželjeli onaj jutarnji umor pri razbuđivanju zamijeniti trenutačnom svježinom za energičan početak dana? Bilo da je to kava ili neki drugi ritual, svi imamo svoj recept koji će nas napuniti s barem malo jutarnje energije. Za žene, to svakako podrazumijeva i njegu lica nakon buđenja, no dok će one sa zadovoljstvom pratiti sve potrebne korake koje ona uključuje, muškarci ipak traže jednostavnije rješenje za svoju umornu kožu.

Ovoga puta, NIVEA posvećuje posebnu pažnju muškarcima i donosi željeni val intenzivne svježine koja će ih pratiti tijekom cijelog dana uz nove NIVEA MEN Fresh Kick proizvode! Dragi muškarci, započnite i završite dan uz dosad najsvježiju liniju NIVEA MEN proizvoda s jedinstvenom kombinacijom metvice i kaktusove vodice bogate hidratantnim svojstvima.

Za 24-satnu hidrataciju te prirodan i osvježen izgled prepustite se NIVEA MEN Fresh Kick antiperspirantu u spreju i roll-onu. Lagana formula s kaktusovom vodicom združuje jedinstvenu kombinaciju osvježavajućeg mirisa te pouzdane zaštite od znojenja.

Pouzdana 48-satna zaštita od znojenja bez iritacija.

Osvježite svoju rutinu brijanja uz osvježavajuću formulu NIVEA MEN Fresh Kick gel za brijanje s metvicom i kaktusovom vodom. Zahvaljujući prirodnim sastojcima koji umiruju kožu i pružaju dubinsku hidrataciju, vaše će lice biti zaštićeno od mikro posjekotina i iritacija.

Za neusporediv osjećaj svježine koristite ovaj proizvod u kombinaciji s NIVEA MEN Fresh Kick losionom za njegu nakon brijanja.

Trenutačno osvježava i hidratizira kožu.

Omogućuje temeljito i posebno ugodno brijanje.

U živajte u osjećaju osvježene kože odmah poslije brijanja uz NIVEA MEN Fresh Kick losion za njegu nakon brijanja. Iznimno lagana formula s osvježavajućom metvicom i kaktusovom vodom brzo se upija i pruža 24-satnu hidrataciju koži. Uz ove prirodne sastojke, vaša koža će u trenu biti ponovno energizirana i puna svježine.

Trenutačno osvježava kožu i pruža joj 24-satnu hidrataciju.

Kožu nakon brijanja umiruje i obnavlja u trenu.

Za prirodnu svježinu vašeg lica, tijela i ruku tu je NIVEA MEN Fresh univerzalni gel posebno lagane formule s kaktusovom vodicom i mentom. Uživajte u njegovoj teksturi uz 24-satnu hidrataciju i trenutačno osvježenje koje ne prestaje.

Ako je i vama stalo do planeta kao i nama, razveselit će vas podatak da je praktično pakiranje ovog gela (bez poklopca) napravljeno od 75 % reciklirane plastike.

Ne sadrži mikroplastiku.

Napunite svoje baterije pri svakom tuširanju uz NIVEA MEN Fresh Kick gel za tuširanje koji njeguje i revitalizira tijelo, lice i kosu u jednom osvježavajućem potezu! Kao spas za nepodnošljive vruće, mentol će se pobrinuti za trenutni učinak hlađenja, a uz njegujuću formulu svježeg mirisa, uživat ćete u osjećaju dugotrajne svježine koja traje 24 sata.