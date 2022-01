Netflix očekuje pad

Prihod Netflixa porastao je prošle godine 19 posto, na 30 milijardi dolara, pokazalo je izvješće objavljeno u četvrtak.

Operativna dobit poskočila je 35 posto, na 6,2 milijarde dolara.

Netflix je zabiljžio nagli rast 2020. godine, na početku pandemije jer su ljudi bili prisiljeni ostati kod kuće i kina su bila zatvorena. U 2021. njihov j rast usporio, paralelno ublažavanju epidmioloških mjera.

Tako su u 2020. bilježili više od 36 milijuna novih pretplatnika, a u 2021. upola manje.

U posljednja tri prošlogodišnja mjeseca privukli su 8,3 milijuna novih korisnika nakon što su pustili u program filmove Red Notice i Don't Look Up i drugu sezonu popularne serije The Witcher.

Njihov bi se broj u prva tri mjeseca 2022. trebao smanjiti na samo 2,5 milijuna, procjenjuju, zbog kašnjenja sadržaja poput druge sezone serije Bridgertone i filma Projekt Adam.

Napominju i da broj pretplatnika možda još ne raste tempom kao prije pandemije zbog kontinuiranog širenja virusa i gospodarskih teškoća u pojedinim dijelovima svijeta, poput Latinske Amerike. U 2019. privukli su 29 milijuna novih korisnika.

Prošlog tjedna podigli su cijene na američkom i kanadskom tržištu, koja po tvrdnjama analitičara stagniraju pa kompanija pokušava pronaći motor rasta u inozemstvu.